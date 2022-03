RUMBO A LOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD

Este sábado clasificaron los deportistas que representarán en levantamiento olímpico a Argentina, en los Juegos de Rosario 2022. El presidente de la Federación Argentina de Pesas, Gustavo Malgor, confirmó que el Campus “Arturo Rodríguez Jurado” del Gobierno provincial será sede del Nacional de Pesas en todas las categorías.

Este sábado terminó el clasificatorio nacional de pesas rumbo a los Juegos Suramericanos de la Juventud, que tuvo a San Luis como sede y al Campus “Arturo Rodríguez Jurado” como escenario elegido por el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), en una actividad generada en conjunto con la Secretaría de Deportes provincial.

Gustavo Malgor, presidente de la Federación Argentina de Pesas (FAP), indicó “este grupo de chicos Sub 15 y Sub 17 son de primera, hay chicos realmente brillantes, con un futuro enorme y ojalá sigan prendidos al deporte porque tienen una posibilidad gigante, no solo de lograr sus resultados personales, que son muy importantes, sino los resultados que significan para la Argentina potenciales medallas en grandes eventos”.

Entre los varones clasificaron Domingo Meza (Corrientes); Tobías Ruiz Díaz (Buenos Aires); Lautaro Ávalos (Tucumán); Julián Cabral (Corrientes); Ramiro Olivera (el bonaerense categoría hasta 81 kilos, tiene 15 años e hizo el récord nacional levantando 155 kilos de envión -también tiró 108 kg. de arranque-) y Joaquín Mesa (Santa Fe).

Y entre las mujeres, estarán en Rosario, Magalí Vega (San Jorge, Santa Fe); Luana Monzón (Corrientes); Milena Ayala (Chaco); Yamila Marchioni (Corrientes) y Melody Basualdo (Buenos Aires).

El presidente de la FAP, se refirió a la escuela de levantamiento del Campus, que comenzó sus actividades hace tres años: “Ustedes cuentan con un gran recurso humano acá en La Punta. Creemos que San Luis será un protagonista importante dentro de nuestro querido deporte”.

Finalmente dijo estar sorprendido: “Este edificio del Gobierno provincial realmente me sorprendió gratamente, es un espacio ideal; el recurso humano que tienen es de primera línea, creo que está para mucho más que este evento, que es muy importante pensando en la clasificación de los chicos para Rosario 2022, pero es un centro que por lo que nos han mostrado, en material y recurso, es para tener como mínimo un Nacional pleno”. Y adelantó: “Hemos hablado con las autoridades para llevarlo adelante en este lugar antes de fin de año en todas las categorías, Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Adultos. Lo vamos a hacer y quizás sea el mejor Nacional que hayamos podido lograr en estos 99 años que tiene nuestra Federación, con aproximadamente 150 deportistas y 50 entrenadores”.

