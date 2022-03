PROGRAMACIÓN 4.0

Fueron alrededor de 200 chicos del primario y secundario de la provincia de San Luis.

La iniciativa la lleva adelante la Secretaría de Extensión de la Universidad de La Punta y la semana que viene darán a conocer a los ganadores.

Finalmente llegó el día en que unos 200 alumnos del primario y secundario de San Luis demostraron sus conocimientos en programación, rindieron el examen presencial de Mini y Mega Programadores, iniciativa que lleva adelante la Secretaría de Extensión de la Universidad de La Punta (ULP). La semana que viene darán a conocer los ganadores a través de la página web www.programadores.sanluis.gov.ar.

La cita para el examen era a las 11:00 de la mañana. De a poco fueron llegando los primeros participantes, los cuales estaban acompañados por sus padres, quienes antes de ingresar a las aulas le daban un beso de buena suerte. Algunos los esperaban sentados, otros, un poco más ansiosos, los observaban a través de la ventana.

La primera en salir fue Micaela Lucero, de 12 años, quien asiste a la Escuela N°11 “Doctor Juan Carlos Rodriguéz”. Contenta por haber finalizado la prueba, contó que estaba un poco nerviosa pero que pudo manejarlo. “El examen me resultó fácil de hacer y estuvo bien organizado. Salí rápido, igual tuve que prestar mucha atención”, manifestó. Sobre cómo se enteró de la iniciativa, señaló que fue gracias a la escuela. “Nos daban folletos sobre los distintos concursos que ofrece la ULP. Me anoté, dado que es una buena forma de aprender y aparte fomenta probar cosas nuevas. En un futuro me gustaría dedicarme a la programación porque da nuevas oportunidades”, destacó.

El jefe del Programa Innovación Tecnológica, Fabio González, explicó que el concurso de Mini y Mega Programadores es una iniciativa que tiene por objetivo que chicos de toda la provincia aprendan a programar. También comentó que el concurso tuvo una primera etapa que se desarrolló el año pasado. “Los alumnos hicieron un trayecto de forma virtual, en el cual fueron sumando puntos por cada ejercicio que realizaron correctamente y citamos a aquellos que obtuvieron un mayor puntaje para rendir el examen de manera presencial. Son alrededor de 200 los que resultaron finalistas”, manifestó González, quien agregó que los Mini Programadores son chicos de 4°, 5° y 6° grado, mientras que los Mega Programadores corresponden a alumnos desde 1° año hasta 6° del secundario.

Detalló que la prueba constó de ocho ejercicios y que tenían dos horas como máximo para rendir. Además, señaló que hay tres premios por categoría, el primero puesto lleva un smartphone, el segundo una tablet y el tercero un smartwatch.

“Vine a rendir con mi mamá y mi papá”, expresó Aron Arguello, de 12 años y quien viajó desde Villa Mercedes a rendir la prueba. Contento, manifestó que su familia siempre lo apoyó. “Siempre me decían que siguiera y si fallaba me alentaban para que no abandonara. Salí rápido y no se me complicó tanto”, detalló. “Del concurso me enteré por anuncios, pero nunca esperé ser finalista. Al principio pensé que era complicado, pero al final no lo fue tanto”, indicó.

A la tarde, fue el turno de los Mega Programadores. Santiago Ochoa, tiene 15 años y es alumno de la Escuela “Martín Luther King”. “El examen fue fácil, pero igual tuve algunas complicaciones”, manifestó un poco nervioso. Además, expresó que en un futuro le gustaría dedicarse a la programación. “Me encanta y por el momento aprendí a diseñar páginas web”, resaltó.

“Hace bastante que me vengo preparando para el examen”, comentó Mateo Median, de 17 años y quien cursa 6° año en la Escuela N°4 “Fray Luis Beltrán”. Asimismo, expresó que esta es la segunda vez que participa del concurso. “Tenía que seguir intentándolo para ver si gano. Aparte me gusta bastante la programación y es bueno adentrarse en este mundo”, concluyó.

