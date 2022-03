LECTORES 4.0

El evento se realizó ayer en el Campus de la Universidad de La Punta y participaron 60 chicos acompañados por sus familias. Recibieron libros, tablets y smartphones. Desde el 1° de abril comienza una nueva edición del concurso.

“Vine desde la Villa de Merlo a retirar lo que me gané”, manifestó emocionada Gannina Liendo, de 15 años, que al igual que otros 59 chicos resultó ganadora del Concurso “Sumá Leyendo Modo Verano”. La entrega de premios se realizó ayer en el Campus de la Universidad de La Punta (ULP). Del acto participaron la secretaria Académica, Karina Matera; la Secretaria General, Viviana Miotti; la secretaria del Campus Abierto de la ULP, Juliana Menéndez; la directora del Instituto de Comunicación y Arte, Paula Barroso y la jefa de Subprograma Generación Lectora, Mariela Hoc.

La joven contó que en esta oportunidad quedó en el segundo puesto y se llevó una tablet de 10 pulgadas. “Esta re linda y no tenía, así que estoy muy contenta”, precisó Gianina, quien agregó que no es la primera vez que participa del certamen y que también formó parte de otras propuestas educativas como por ejemplo Programadores, Matemáticos y Booktubers. “Me encantan las iniciativas de la ULP”, expresó con una gran sonrisa. Además, aprovechó para contar que asiste al establecimiento educativo N° 34 “Arístides Bratti” y que es muy buena alumna, tan es así que tiene el mejor promedio.

La directora del Instituto de Comunicación y Arte, Paula Barroso, recordó que el certamen se desarrolló este verano y que duplicaron la cantidad de participantes con respecto al 2021. “Este año tuvimos 2.000 de los cuales 60 resultaron ganadores”, contó. Asimismo, destacó el desempeño de los participantes.

“Más allá de que todos los años se suman chicos nuevos, en el momento que hacemos la entrega de premios se ven los resultado de tanto esfuerzo, ya que es difícil hacer una lectura cotidianamente, acordarse todos los días y concentrarse”, destacó la directora, quien resaltó que la comprensión lectora es beneficiosa no solo para la escuela, sino también para la incorporación de contenidos. “Trabajan un montón, me emociona y ellos están contentos. Los que empiezan a participar se quedan, van aprendiendo a leer y al mismo tiempo ven lo que hacen bien o mal. Nos llena de satisfacción esta iniciativa que va a cumplir 6 años.”, manifestó.

Otro de los ganadores fue Ramón Castro, que tiene 15 años y asiste a la Escuela Generativa del GEPU. “Estoy contento porque me gané una tablet de 10 pulgadas, no tenía y me viene de diez. La voy a usar para ver películas”, detalló con una pícara sonrisa Ramón, quien contó que en la escuela lo felicitaron por su logro. “No se como se enteraron, mi hermana también ganó. Nos felicitaron a los dos”, resaltó. También aprovechó para agradecerle a su familia. “Mi mamá siempre nos avisa cuando se entera que empiezan los concursos y nos ayuda para que lo hagamos”, manifestó.

Otra oportunidad

La gran noticia que se dio a conocer es que a partir del 1º de abril todos los chicos de la provincia podrán participar de una nueva edición de “Suma Leyendo”. “A partir de ese día tiene que ingresar en la página www.lectura.sanluis.edu.ar y logearse con su correo electrónico @sanluis.edu.ar. Las trivias ya van a estar disponibles. Deben hacer la lectura diaria, luego harán el deletreo y sumarán puntos hasta el final del concurso que es a fin de año, pero el bonus que tendremos este año es que entregaremos premios cada dos meses. Este incentivo es para que no se les haga tan larga la espera”, concluyó.

