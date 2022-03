CONECTADA CON EL ARTE

Este 8 de marzo, a las 21:00 se presentará el Ciclo “Artista de la Semana”, donde la artista plástica de la localidad Silvia Escudero revelará su trayectoria y compartirá su testimonio de manera virtual. Será a través de las redes sociales de la casa cultural en Facebook y el Canal de YouTube “Centro Cultural San Francisco”.

Silvia Cecilia Escudero es de San Francisco y se conecta con el arte desde que tiene memoria. Hace dibujo, pintura y fotografía de la naturaleza. Actualmente está cursando el tercer año del Profesorado de Arte, con la intención de multiplicar los conocimientos y poder hacer realidad su sueño de abrir una Escuela de Arte en su pueblo.

Hace trabajos a pedido, explora diferentes técnicas y materiales, que le resultan enriquecedores para su formación.

Al igual que en la fotografía su foco se centra en los detalles de la flora y la fauna del lugar: “Siento que el arte hace bien. A mí me genera amor, paz y eso me alivia porque entiendo que donde habitan esos dos sentimientos no hay lugar para el odio y las guerras. Agradezco la invitación a participar de este espacio”, concluyó la artista.

Nota y foto: Prensa Cultura – Centro Cultural San Francisco.