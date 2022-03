TRAMAR

La periodista deportiva, historiadora del deporte femenino y escritora disertó en la ULP ante un gran número de espectadores. Brindó la conferencia “Historia de la cobertura mediática del periodismo deportivo”.

“Antes de disertar estuve en el Campus deportivo de la Universidad de La Punta y hablábamos allí sobre las coberturas periodísticas de las mujeres y las diversidades, su historia, son cosas que nos sirven para pensar por qué a lo largo de la historia estuvimos invisibilizadas. Repasamos hitos del deporte y el ejemplo más claro que encuentro es el Mundial de 1971, cuando una Selección Argentina de fútbol femenino le ganó a Inglaterra en México, en el mismo estadio donde luego, los varones, en 1986 también ganaron. Ellas eran 16 mujeres que triunfaron y esa historia no fue contada. Con eso como disparador repasamos las violencias que suceden en las coberturas del deporte para pensar si podemos construir un periodismo deportivo con perspectiva de género”, afirmó la periodista en la conferencia de prensa que entabló con diversos medios puntanos.

“Estamos en un tiempo de transformación y claramente es el mejor momento del periodismo deportivo femenino, porque hoy somos muchas y crecimos sin referentes porque casi no había o no las conocíamos. Y creo que, en el último tiempo, por la pelea en la sociedad en general, tenemos más lugar. Antes era impensado que una compañera pudiera trabajar como relatora o comentarista de un partido de fútbol. Igual creo que falta un montón”, subrayó la historiadora.

“Si hacemos un repaso por todos los medios de comunicación, por las áreas de deportes, los varones son mayoría. Y no solo eso, sino también la mirada, eso de mirar el deporte con una óptica feminista todavía falta y estamos trabajando en eso. Pero igual soy optimista porque estos lugares de reflexión son importantes, el tejer redes, contar con estos espacios para re pensar lo nuestro y debatir ayudan mucho”, agregó Puyol.

En otro segmento del ida y vuelta con colegas sanluiseños, la reportera hizo hincapié en lo duro que es para las mujeres contar con un lugar de trabajo en los medios de comunicación deportivos masivos.

“Las exigencias estéticas para nosotras todavía están, siguen. Son una de las diferencias y eso ocurre porque no son las mismas exigencias para los varones. Pero me gusta que actualmente la opinión pública genera un determinado repudio a las definiciones de los medios de comunicación que cometen errores. Esas críticas hacen que se modifiquen ciertas decisiones y realidades equivocadas. Un ejemplo concreto fue lo de la jugadora de hockey Agustina Albertario quien, con un currículum inmejorable como atleta, fue invitada a un programa de TyC Sports solo para ser consultada sobre su compañero, que es futbolista. El repudio y la crítica sobre ese gesto que recibió el programa por parte de la gente nos señalan que esas formas ya no van más, que la sociedad no las acompaña”, explicó Puyol.

“Al mismo tiempo salen programas de deportes cuyo staff de periodistas está integrado solo por varones. Eso debe comenzar a cambiar. Es tiempo para que la mujer empiece a tomar un poco de protagonismo. Estos tiempos nos obligan a que la mirada, desde el periodismo deportivo, sean revisadas. Incluso su forma de narrar el deporte. Antes los varones eran el centro de todas las cosas y en estos tiempos empezamos a pensar a que eso sea revisado”, subrayó la periodista.

“Incluso hasta en los espacios de formación de periodistas no tienen esta mirada de género y la sociedad está cambiando y el deporte es parte de nuestra sociedad. Desde el periodismo deportivo es una deuda. Creo que podemos construir una profesión en la que compartamos los lugares y defender así el derecho de todas las personas”, reflexionó la comunicadora.

