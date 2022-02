SE REPARTIERON MÁS DE $90 MIL EN PREMIOS

El certamen organizado por la Universidad de La Punta, reunió a más de 60 ajedrecistas de distintos puntos de la provincia y el país.

La Escuela N°438 “Bernardino Rivadavia” de Nueva Galia fue el epicentro de la 6ª edición del Torneo de Ajedrez del Caldén, que organiza la Universidad de La Punta (ULP). Participaron más de 60 ajedrecistas de distintos puntos de la provincia y del país. El torneo repartió más de $90 mil en premios. Acompañaron a los participantes el intendente de la localidad, Sergio Moreira; la senadora del Departamento de Dupuy, Diamela Freixes; el presidente de Federación de Ajedrez, Agustín Ortega y autoridades del Programa Ajedrez ULP.

Pasadas las 10:00 cada uno de los jugadores ingresó al salón de la escuela. Se sentaron en sus lugares correspondientes y se dispusieron a comenzar la partida. Concentrados pensaron y analizaron cada una de sus movidas. Mientras controlaba que todo se desarrollara con normalidad, la jefa del Programa Ajedrez de la Universidad de La Punta (ULP), Claudia Amura, precisó que el encuentro se desarrolló paralelamente al Festival Nacional del Caldén. Además, destacó que en ediciones anteriores participaron ajedrecistas internacionales.

Entre los concurrentes estuvo el Gran Maestro de México, Gilberto Hernández, quien se consagró campeón en la categoría “Premiación del Abierto”, la Maestra Internacional Guadalupe Besso, que ganó en “Mejor Dama” y el Maestro FIDE Daniel Perez, que obtuvo el segundo puesto en “Premiación del Abierto”. “Es la primera vez que hay ocho participantes ciegos de Villa Mercedes y San Luis. También se destacaron niños y jóvenes de la Escuela de Talentos de la región, como Valentín Aguilar, que ha sido subcampeón y campeón nacional de menores de 14 años y Facundo Lavandeira, que actualmente es subcampeón nacional de menores de 12 años”, manifestó la jefa del Programa Ajedrez, Claudia Amura.

“Estoy viendo a cada uno de los chicos, como juegan y se desenvuelven para reforzar el trabajo en la escuela”, resaltó Amura. Asimismo, destacó a los hermanos Ledesma de Nueva Galia. Sobre cómo fue volver luego de que el año pasado no se realizará por la pandemia. “A diferencia de otros deportes en pandemia no paramos. Fue un boom a nivel mundial. De igual modo la presencia, la mirada, el gesto y la actitud no son las mismas detrás de una cámara web. Hace dos años que no veía a los chicos y hoy no los reconocí, el reencuentro es importante”, concluyó.

Una de las responsables de entregar los premios fue la senadora Freixes, quien destacó la realización del evento. “Esta es la 6ta edición y tuvimos una gran convocatoria de participantes de otras provincias como Mendoza, Córdoba y San Luis. Estamos contentos con la concurrencia y que todos los años crezca más y que sea parte de las actividades del Festival del Caldén”, detalló.

Una de las jugadoras que se llevó todas las miradas fue Ema Sandaza, que tiene 8 años y resultó ganadora de la categoría “Mejor Sub 8”. Con una enorme sonrisa contó que le encantó participar del torneo y que juega desde hace un año y seis meses. “Me resultó más o menos, practico mucho y me gusta el ajedrez”, concluyó.

Nota y fotos: Prensa ULP.