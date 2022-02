CULTURA

El conjunto está conformado por Aníbal Montero; Flavia Calderón y Sebastián de Vega, lanza “No estoy sola” una canción que forma parte del disco que lleva el mismo nombre.

Con 20 años de trayectoria musical, las composiciones de Flavia Calderón emprenden un viaje de transmutación hacia la forma de un trió y allí emerge una nueva propuesta donde confluye la sinergia de tres músicos entre miradas y formaciones diversas. Así nace “No estoy sola”

La vocalista de la banda, Flavia Calderón contó que: “Esta obra fue una composición que realizamos, literalmente… en la cocina de Aníbal en su estudio de grabación, en un campo cercano a Juana Koslay. Teníamos un espacio muy chiquito donde maqueteamos y trabajamos gran parte del material, que luego grabaríamos en la Casa de la Música en Villa Mercedes, el centro de producción musical más grande de Latinoamérica.

“No estoy sola” disco

La propuesta contiene composiciones con una solida base de jazz, soul, funk y rock entreverada con sonidos propios del folclore nacional. El resto de las canciones que componen el disco son: “I need to be happy”,”palabras”, “no es lo mismo”, “you should be good” y “Tero”.

Esta producción la conforman Flavia Calderón en voces, guitarras eléctricas y acústicas. Sebastián de Vega en batería y Aníbal Montero en bajos y guitarras eléctricas.

Nota. Prensa Programa Cultura.