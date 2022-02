ULP

Ya cosecharon dos triunfos cada uno y se miden con maestros que los superan hasta en 600 puntos de ranking. En paralelo a la competencia, su entrenadora, la jefa del Programa Ajedrez de la ULP, Claudia Amura, disertó en la primera conferencia que busca fomentar la participación femenina en el deporte, en toda Latinoamérica.

Facundo Lavandeira de 13 años, subcampeón nacional Sub 12 arrancó muy bien el “V Open de Montevideo Copa Duchamp” al cosechar un triunfo y un empate en el inicio de la competencia frente a maestros FIDE con más de 600 puntos de ranking sobre el suyo. Y aunque también perdió en la tercera ronda frente a la N° 1 de Argentina, Carolina Luján, el joven ajedrecista puntano volvió a ganar este lunes y cosechó 2,5 puntos en cuatro partidas.

“Facundo está siendo la revelación del torneo ya que se mantuvo en el salón principal donde están los maestros, jugando a muy buen nivel”, comentó la jefa del Programa Ajedrez de La Universidad de La Punta

Bautista Lavandeira, quien está en la categoría Sub 16, tiene un poco menos de ranking que Facundo, y aunque arrancó el torneo perdiendo un par de partidas, se recuperó rápidamente ganando las dos siguientes. “Bautista también está jugando muy bien, este lunes cosechó los triunfos con una excelente apertura, medio juego y final, en partidas muy largas en las que los chicos jugaron por cuatro horas”, precisó.

Amura también señaló que se trata de un torneo muy intenso, en el que compiten unos 50 titulados y participan cerca de 150 ajedrecistas de 12 países, y juegan apenas ocho menores de 18 años.

“Es una gran posibilidad para que los chicos ganen experiencia y ranking internacional, además les permite posicionarse mejor a nivel provincial y nacional en las categorías de menores”, añadió.

Por otra parte, la Gran Maestro Femenino de ajedrez fue invitada por las autoridades municipales de Montevideo y de la Federación Uruguaya de Ajedrez a disertar, en paralelo al torneo, sobre la necesidad de trabajar en estrategias para el desarrollo del ajedrez en Latinoamérica.

“Cuba lo viene haciendo hace muchos años, es el país con más grandes maestras, tiene nueve actualmente. Argentina tiene dos, pero hay países como Uruguay, Chile y Brasil que no tienen ninguna, por eso hay que trabajar en el desarrollo de esta región”, expresó.

Entre las figuras destacadas del torneo Amura mencionó a la árbitro uruguaya, Sabrina San Vicente, quien tiene una larga experiencia al haber participado en olimpiadas y en campeonatos mundiales como los juegos de mente de China y quien está a cargo del arbitraje en la Copa Duchamp 2022.

También al Gran Maestro Internacional Bernardo Roselli, quien ha visitado la provincia en varias oportunidades y de cuyo trabajo destacó su ardua tarea para lograr que el ajedrez femenino se consolide en Uruguay.

Por último, destacó la presencia de la tricampeona nacional Sub 12, Sub 14 y Sub 16 de Paraguay y Campeona Panamericana 2021 Amateur, Helen Montiel, quien también participó de la primera conferencia a cargo de la funcionaria puntana.

“Es un privilegio y un honor haber escuchado sus anécdotas, ya que a través de sus palabras fomenta enormemente la evolución del ajedrez femenino, me anima a seguir sus pasos”, manifestó la joven.

