PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Será para complementar los $ 70.000 del salario en el caso de jornada completa, o el proporcional en caso de media jornada.

La mayoría de los trabajadores que perciben este beneficio del Gobierno provincial, lo verán depositado en sus respectivas cuentas sueldo a partir del lunes 24. Debe remarcarse que aquellos que perciben sus haberes en cuentas radicadas en el Banco Supervielle se acreditan durante el día, y en cuanto al resto de las entidades bancarias el deposito se efectivizará dentro de las 24 horas.

Por otro lado se dispuso un cronograma de pago por ventanilla para aquellos beneficiarios que declararon una cuenta virtual (que para este caso no son válidas), o que por algún motivo no poseen cuenta sueldo, o bien el CBU declarado no pudo ser validado. Para ellos se dispone el siguiente cronograma y deberán concurrir a la entidad bancaria con su documento nacional de identidad:

Sucursal San Luis en calle Rivadavia y Pringles, por terminación de DNI y en el horario de 8 a 13 horas:

0-1: lunes 24/01/22

2-3: martes 25/01/22

4-5: miércoles 26/01/22

6-7: jueves: 27/01/22

8-9: viernes 28/01/22

Sucursal Villa Mercedes, solo en sucursal de Av. Mitre 510 por terminación de DNI y en el horario de 8 a 13 horas:

0-1: lunes 24/01/22

2-3: martes 25/01/22

4-5: miércoles 26/01/22

6-7: jueves 27/01/22

8-9: viernes 28/01/22

Sucursales del interior provincial también en horario normal y habitual, sin condición de terminación de número de documento.

En el caso de los beneficiarios que cobran por ventanilla se les enviará un SMS al teléfono declarado por los mismos, a los efectos de informarles sobre el mencionado cronograma de pago. Asimismo podrán todos consultar en la página web habilitada.

Es importante destacar que los beneficiarios inscriptos en la ayuda extraordinaria, deberán ingresar a partir del lunes 24 de enero en la página de Gobierno www.sanluis.gov.ar en la Sección Reactivación Económica, y luego al link Ayuda Extraordinaria, a los efectos de subir el recibo de sueldo correspondiente al mes de noviembre de 2021 y suscribir una declaración jurada. Este trámite es necesario para poder acceder al pago de las últimas cuotas del beneficio.

Se recuerda que el acceso a la plataforma es mediante clave fiscal, por lo cual aquellos que no cuenten con la misma deberán gestionarla en la página de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos (DPIP) www.dpip.sanluis.gov.ar y luego ingresar al portal de Ayuda Extraordinaria.

Para realizar este trámite de subir el recibo de sueldo y la declaración jurada los beneficiarios tendrán tiempo hasta el 15 de febrero del corriente.

Nota y foto: ANSL.