Policía del Agua realizará patrullajes durante el primer fin de semana del año.

NÁUTICA

El equipo de la sociedad estatal recorrerá los distintos espejos de agua con el fin de garantizar la seguridad de los visitantes. Se fiscalizará que todas las embarcaciones cumplan con los requisitos necesarios para la navegación.

San Luis Agua se encarga de controlar y fiscalizar la actividad náutica de la provincia de San Luis, que comprende tanto a las embarcaciones con y sin motor, como también a los clubes y establecimientos náuticos que se encuentran en los peridiques provinciales.

Patricio Calderón, gerente de Seguridad de la Sociedad del Estado, comentó: “Este primer fin de semana del año nuestro equipo llevará a cabo controles en distintos espejos de la provincia con el fin de garantizar la seguridad de todos los visitantes. Realizamos constantes controles en todos los diques de la provincia, fiscalizando que todas las embarcaciones que se encuentren en el agua cumplan con los requisitos como por ejemplo la matrícula y el permiso de navegación vigente”.

Y agregó: “Cabe destacar que toda botadura al agua debe ser realizada a través de un puerto seguro, que son aquellos que cuentan con las medidas necesarias para garantizar la seguridad tanto al bajar como al subir la embarcación. Estos puertos se encuentran en los clubes náuticos, que también son los encargados de exigir la documentación necesaria de las embarcaciones”.

“A aquellas embarcaciones que no cumplan con los requisitos, no estén matriculadas, no tengan su permiso de navegación o no hayan bajado por un puerto seguro se les labrará un acta de infracción y serán multadas. Para consultar las actividades habilitadas en cada espejo de agua, los requisitos y costos de matriculación y renovación pueden acceder a www.slagua.sanluis.gov.ar. Aquellos que quieran realizar alguno de estos trámites deberán solicitar turno de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00, al 2664035611”, explicó Calderón.

Playas públicas con guardavidas

“Contamos con dos playas públicas en los diques Potrero de los Funes y La Florida, donde se encuentran guardavidas dispuestos por San Luis Agua. Esta medida fue realizada para que aquellos visitantes no embarcados tengan un lugar de esparcimiento, donde puedan ingresar al agua y pasar un día en familia. Es importante que ingresen al agua únicamente por las zonas boyadas y con la presencia del bañero, que se encontrará en las playas de lunes a viernes, de 13:00 a 19:00, y sábados, domingos y feriados de 12:00 a 20:00” , cerró Calderón.

Nota y foto: Prensa San Luis Agua.