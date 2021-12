DECLARACIONES DEL GOBERNADOR

El primer mandatario sanluiseño, Alberto Rodríguez Saá, relató que hace algunos días mantuvo contacto con el Ministerio del Interior de la Nación por la firma del nuevo Pacto Fiscal: “Les dije varias veces que San Luis no firmó en la era Macri, ni en la era Fernández y tampoco firmará ahora, me invitaron a ir igual, pero no viajé, no firmé y aparezco como firmando, entonces tengo que aclarar que no firmé el Pacto Fiscal. No firmé porque la Provincia tiene autonomía con los impuestos y sigue con los juicios”.

El mandatario se explayó sobre este tema en una nueva reunión en el salón de la Puntanidad, y recordó que el Pacto Fiscal era principalmente ceder soberanía sobre los impuestos provinciales, “que la Nación manejara nuestros impuestos provinciales, o sea que era un restricción a nuestros derechos constitucionales, nuestra autonomía y renunciar a los juicios que las provincias puedan o no tener con la Nación”.

Rodríguez Saá evocó su duro discurso en el Senado de la Nación cuando manifestó su postura: “No firmé porque la Provincia tiene autonomía con los impuestos y sigue con los juicios, han pagado dos juicios pero hay más, seguimos con esto porque en un momento dado cuando nadie creía que nos debían plata yo le consulté al pueblo de San Luis y el pueblo votó casi unánimemente que debíamos acudir a los tribunales nacionales e internacionales si fuera necesario”.

En base a esta consulta popular, que es una norma cuasi constitucional, “que nos obliga a lo que hemos pergeñado, que es seguir con los juicios, entonces yo no firmé el Pacto Fiscal en la era Macri, no firmo en la era Fernández. Macri decía que a los impuestos solo podía aumentarlos la Nación y Fernández devolvió esa facultad pero con restricciones. San Luis tiene la presión impositiva más baja del país y no vamos a subir los impuestos ”.

