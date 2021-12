MENSAJE NAVIDEÑO DEL GOBERNADOR

En una transmisión especial por las fiestas, el gobernador de la Provincia emitió un saludo a todos los habitantes, y adelantó que desde 2022 trabajará en pos de la “felicidad de cada puntano y puntana”, e instó a esforzarse en la recuperación de la economía para que todos los sanluiseños “cumplan sus sueños”. Rodríguez Saá, compartió el brindis en el Salón de la Puntanidad con los periodistas Gustavo Castro, Gustavo Menéndez y María José Barroso.

En primer término, Menéndez reflexionó sobre lo que fue el año, la pandemia COVID-19 y sus deseos para el año próximo.

“La pandemia lo transformó todo. No podemos olvidarnos de las ausencias de muchas familias puntanas, personas que no están, con el dolor a flor de piel. Esa gente todavía padece esta pandemia que, cuando terminó 2020, pensamos que 2021 sería mejor y todavía estamos en pandemia y debemos seguir cuidándonos porque el Coronavirus no desapareció. A todas aquellas familias que lo pasaron muy mal y siguen pasándola mal, enviarles un abrazo y valorar el gran esfuerzo que hizo el sector de Salud”, dijo el comunicador.

“Al igual que las personas que están en el Ejecutivo que deben afrontar las necesidades y re prensar como tiene que trabajar la salud pública en pandemia. Son decisiones difíciles para que la gente que tiene que tomarlas, es algo para reconocer. La experiencia de reencontrarse ha sido única, y la esperanza de seguir así en 2022 y que se cumplan los sueños”, agregó Menéndez

Más tarde fue el turno de Castro, quien hizo especial hincapié en lo que fue la vacunación en toda la provincia y valoro cómo la gente mostró su afán por reencontrarse.

“La importancia de la vacunación quedó muy en claro. No solo para los reacios en el país, sino en todo el mundo. Y la resultante de los antivacunas no es la mejor. Por eso apostar a la vida significa vacunarse y sumarse a lo que produce vida. Rescato lo que fue promover la reactivación. Se ve que la gente estaba desesperada por salir a las calles, por abrazarse, por intercambiar, por reencontrarse, por saludarse al menos con un beso en la mejilla”, afirmó Castro.

“Hubo un crecimiento durante tres días de la variante Ómicron. El año se despide con inconvenientes, pero con la esperanza de mejorar. Poder estar presentes en los momentos importantes y brindar por esas almas que no están, pero que sí están porque seguimos sintiendo su energía. Y es valorable que, usted que tiene la responsabilidad, continúe con estas medidas que, nadie puede negar, han mejorado todo”, señaló el periodista.

Por su lado, Barroso subrayó la esperanza con la que se viven estos momentos y el aprendizaje personal que el sufrimiento de la pandemia le ha dejado a cada uno. Además destacó la labor del sector Salud.

“En estos momentos, la pluralidad nos devolvió la esperanza. Más allá de lo duro y lo triste. Fue una etapa de enorme aprendizaje porque pudimos explorarnos, tuvimos la oportunidad de reflexionar, de vernos solos nuevamente, mirarnos, pensarnos así mismos. Creo que para muchos sacó lo mejor de cada uno, a algunos tal vez no, pero estoy convencida de que lo mejor está por venir. Esto sirvió y en San Luis vivimos una etapa fabulosa en materia de prevención, con la vacunación, con terceras dosis que ya se están colocando en la gente, con un servicio de Salud que no paró en toda la pandemia y no para en su tarea y debemos ser agradecidos con ellos y con todos los que intervinieron. Pienso que con amor saldremos mejorados de todo esto”, destacó la periodista.

Alberto: “Los puntanos tienen derecho a la felicidad”

Luego de que los tres comunicadores expresaran sus deseos y anhelos y trazaran sus propios balances de lo que fue 2021, el gobernador Rodríguez Saá reflexionó sobre el año que se va y adelantó los objetivos que buscará cumplir desde marzo próximo.

“Estos dos años parecieran que fueron uno. Se pierden las fechas, los datos, pero eso parece. Fueron un sufrimiento, con alegrías entrecortadas, con mucho dolor, pero con las pilas de la gente fuimos superando momentos trágicos de la humanidad. En San Luis, 1.418 hermanas y hermanos puntanos no están. Es una cifra enorme, supera las estadísticas, parce una guerra. Nos duele mucho”, destacó el mandatario en el inicio de su mensaje.

“No podemos decir que la pandemia fue superada, pero sigue en otras condiciones por lo que aprendimos, por las vacunas por la ciencia, que trabajó a tanta velocidad. Tenemos una enorme cantidad de puntanos y puntanas, que tienen las dos dosis y algunos hasta tres dosis. La gente se tiene que vacunar para ayudar a formar la inmunidad de rebaño. Vamos hasta acá, con dolor, pero que salgamos”, agregó.

“Todos tuvimos que aprender de esta pandemia. Pero yo quisiera pedir perdón, en nombre de todos los gobernantes, porque con el sentido común, la objetividad, los que recibimos información, decidimos. Pido perdón a los que les dolieron esas situaciones. Porque es injusto que a un chico no lo dejes hacer su fiesta de egresados, o lo controles o no le permitas a una persona dar un paseo para salir a fumar, o aquellas familias que tuvieron que despedir un pariente y no lo pudieron hace de la manera tradicional. Pido perdón por todo eso”, reflexionó Alberto emocionado.

La esperanza por lo que se viene

En otro segmento de su alocución, Rodríguez Saá se mostró optimista de cara al año que se avecina y todo el trabajo que pretende desarrollar desde el Gobierno puntano.

“Ahora quisiera dar un mensaje navideño o una reflexión sobre estas fiestas. Si pudiéramos en Navidad, al menos por estos días, cerrar el tema de la pandemia. Encontrarle la vuelta para pensar que ya curamos a estos dos años, ya los contamos, los padecimos pero ya está. Aunque no sea así, pero mirar con mucha esperanza lo que se viene. Necesitamos salir bien de todo esto”, subrayó.

“Este brote que vivimos en estos tres días fueron así, con esos números, pero con cero hospitalizaciones, sin casos graves. Estamos todos vacunados y está todo abierto, sin restricciones. Seguiremos con la vacunación y no cerraremos nada. Pero sí haremos las recomendaciones de cuidarse y aquellos que no quieren vacunarse, me gustaría que repensaran su posición, que sí se vacunaran. Porque son buenas y dan resultado, solucionan problemas”, explicó el mandatario.

“Pensando en el año que viene, en la reconstrucción, remediar la situación de crisis de cada empresario, comerciante o productor sobre la economía que los afectó tanto tenemos que avanzar a pasos gigantes, progresar muy rápido. Y quisiera llegar a marzo como si nos estuviéremos poniendo de pie. Y en ese mes pensar, junto al Consejo Económico y Social que tanto ayuda, entre todos, mirar a San Luis como una economía competitiva, que dé oportunidades”, manifestó.

“Siento que el puntano, la puntana, de todo el territorio, cuando dicen ‘Yo no progresé’ tienen razón. Es cierto, a nivel provincial San Luis creció, pero individualmente hay jóvenes que no han cumplido sus sueños. Pasan los años y no cumplieron sus expectativas. ¿Cómo hacerlo?. Con pleno empleo, con trabajo de calidad, mucha educación”, recomendó.

“Hay que planificar los sueños de cada uno y también como lograrlo. Es imposible que pueda dialogar con cada puntano para conocer sus sueños, pero debemos encontrar el mecanismo para que cada uno pueda cumplir sus anhelos. Tenemos que poner mucha fuerza y sentirnos orgullosos de ser puntanos y reconstruir San Luis ahora, rápidamente. Luego, con ese fuerte sentido de la pertenencia, abrir el corazón, la cabeza, para que la Provincia encuentre los mecanismos para alcanzar sus sueños de los puntanos.

Porque como dice para sus habitantes la Constitución de Estados Unidos, yo creo que los puntanos tienen derecho a la felicidad. Veremos cómo hacerlo, vamos a buscarle la vuelta, entre todos, para que esos sueños se cumplan”, adelantó entusiasmado.

En el último tramo de la transmisión y antes de brindar con los tres periodistas, y el Río San Luis a sus espaldas, Alberto pidió ponerle mucha fuerza y gran optimismo al año que se viene. “Que estas Navidades que convocan a todas las familias como una tradición universal, intentemos cerrar estos dos años, que se vayan, ya está. Y en Año Nuevo pongamos la fuerza, ponerle todo el optimismo y la fuerza para que cada puntano alcance su sueño. Y si alguien está solo, invitémoslo a compartir nuestra mesa. Eso sería muy bonito”, reflexionó.

