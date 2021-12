UN LUGAR PARA DISFRUTAR EN FAMILIA EN VILLA MERCEDES

El nuevo atractivo, ubicado en el predio provincial Costanera Río Quinto, popularmente conocido como “El Lago”, fue inaugurado este martes por la tarde, con un acto encabezado por el intendente Maximiliano Frontera, acompañado por el secretario de Turismo de la provincia, Luis “Piri” Macagno.

El flamante balneario cuenta con dos piscinas, una para niños, toboganes e instalaciones sanitarias refaccionadas, todo ubicado en el corazón de un predio situado a escasas cuadras del centro comercial de Villa Mercedes, visitado a diario por deportistas, amantes de las caminatas y de disfrutar picnics bajo los añosos eucapiptos.

Macagno sostuvo que “es muy interesante el trabajo que realiza el intendente Frontera y su equipo, no solo recuperando los símbolos de los villamercedinos, que en este caso se traduce sumando una propuesta turística muy importante. Creo que no era que Villa Mercedes careciera de atractivos, lo que no tenía era un intendente que pensara en Villa Mercedes como una ciudad turística, por lo que desde el Gobierno de la provincia seguimos acompañando en la mejora de los servicios y del esquema de la obra pública”.

Por su parte, el jefe comunal comentó que “nos encontramos en nuestro querido ‘El Lago’, un parque cuya administración le pedimos al gobernador, Alberto Rodríguez Saá, cuando asumimos con Verónica Bailone. Así fue como comenzamos a trabajar en su puesta en valor, destapamos las piletas y hoy estamos inaugurando este parque acuático. Nos da mucha satisfacción ver especialmente la felicidad de los niños, que es la misma que sentíamos quienes veníamos siempre a este predio durante nuestra infancia. Es un sueño recuperar los símbolos de nuestra ciudad, que es lo que hemos hecho con este lugar, que además se suma a los atractivos para contribuir a ubicar a la provincia y a nuestra ciudad en el calendario turístico, deportivo y artístico, tanto a nivel provincial como regional y nacional, para que nos visiten turistas de diversas latitudes como para que las familias de Villa Mercedes, puedan quedarse en el verano y disfrutar de estas propuestas, como también de los espacios de esparcimiento que ofrece el sector privado”.

Tras el descubrimiento de una placa institucional y el tradicional corte de cintas, las autoridades recorrieron las instalaciones junto al público, para luego disfrutar del lanzamiento de la temporada, que contó con un espectáculo a cargo de artistas locales, cerrando con un recital de La Zabrozona.

Nota: ANSL.

Fotos: Gentileza Prensa Municipalidad de Villa Mercedes – ANSL.