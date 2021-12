MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

La capacitación contó con la participación activa de forma virtual de unos 300 docentes de toda la provincia, quienes adquirieron conocimientos sobre Educación para la Salud y prevención de enfermedades zoonóticas. Algunos certificados se entregaron en el Ministerio de Producción, mientras que el resto se enviaron vía correo electrónico a los participantes.

En noviembre finalizó la capacitación docente “Comunidad Saludable”, la iniciativa del Ministerio de Producción que tuvo como objetivo brindar diferentes herramientas de información a los docentes de nivel secundario sobre enfermedades zoonóticas (enfermedades transmitidas de animales a humanos) y alimentación saludable.

En ese marco, el ministro de Producción, Juan Lavandeira, entregó certificados a algunos de los docentes que cursaron y aprobaron el curso, mientras que los demás diplomas fueron enviados vía mail a quienes formaron parte de la propuesta.

Cabe señalar que la iniciativa tuvo disertantes del Ministerio de Salud, de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). El curso estuvo avalado por el Ministerio de Educación mediante la resolución 47-SDC-2020 y ya se encuentra en marcha el procedimiento para el otorgamiento del puntaje a los aprobados.

Con respecto a la capacitación, el jefe del Subprograma Producción y Genética Animal, Juan Celi Preti, afirmó: “Brindamos conceptos básicos sobre las diferentes enfermedades zoonóticas como así también capacitamos en huertas y alimentación saludable. Fue una modalidad virtual en forma de videos que los docentes podían ver en sus tiempos libres. La propuesta también contenía material adjunto que podían descargar para estudiar y utilizar posteriormente en la aulas, y contaba con una evaluación final para obtener puntaje para la Junta de Clasificación Docente”.

La plataforma web utilizada fue generada por el Programa Innovación Tecnológica del Ministerio de Producción, y permitió que los docentes se adaptaran a su disponibilidad de horarios y pudieran participar desde cualquier punto de la provincia. Mayoritariamente participaron docentes de Pueyrredón y Pedernera, aunque también hubo docentes de los demás departamentos.

La experiencia de los docentes

Agustina Miranda, docente del Colegio N° 1 “Juan Crisóstomo Lafinur”, luego de recibir su diploma afirmó: “Fue una capacitación muy fructífera y enriquecedora para adquirir conocimientos sobre enfermedades zoonóticas, el cuidado del medioambiente y la alimentación saludable. Considero que es muy importante lo que nos han brindado y el material adquirido también será muy enriquecedor para transmitirlo a los alumnos. Ojalá se repita porque esta modalidad de la plataforma virtual me encantó y resultó ser una buena estrategia para la modalidad del curso”.

Por último, Mónica Bacchetta, docente del Centro Educativo N° 2 “Paula Domínguez de Bazán”, expresó: “El curso me pareció muy interesante para seguir aprendiendo, ya que son temáticas que hay que actualizar todo el tiempo. Nos permite tener recursos didácticos para trabajar con los alumnos en el aula, con problemáticas sanitarias que no estamos muy interiorizados como docentes y las cuales podemos transmitir a los alumnos. La modalidad también me pareció muy buena porque trabajamos con nuestros tiempos. Además podemos volver a ver los videos y reutilizar el material”.

Nota y fotos: Prensa Ministerio de Producción.