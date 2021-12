SALUD EN LA ULP

“Intenta de nueva, falla de nuevo, intenta mejor”, bajo este lema terminaron las “VI Jornadas Multidisciplinarias de Residencias Hospitalarias 2021”, que se desarrollaron de manera gratuita durante tres días en la Universidad de La Punta, y estuvieron dirigidas a todos los profesionales de la Salud.

El cierre contó con la presencia de la doctora Rosa Dávila, flamante ministra de Salud.

“Estoy orgullosa por este tipo de iniciativas, me llena de orgullo estar presente en este cierre y aprovecho para felicitar a los organizadores. Es fundamental fomentar estas capacitaciones del recurso humano de la salud pública. Sin el aporte humano, nada es posible, podemos tener aparatología de última generación, pero no sirven de nada si no tenemos a los profesionales capacitados”, comenzó el detalla la ministra Dávila, quién además sostuvo: “Los residentes son el motor del sistema y en esta oportunidad han realizado trabajos científicos de gran nivel, eso no es una tarea fácil. La medicina se basa en la investigación y este es un gran paso. Los felicito de nuevo y los aliento a que sigan adelante siempre para estar en estas capacitaciones”.

Organizadas a través del Programa Talentos Humanos, a cargo de Laura Marín, y el Subprograma Capacitación de Residencias y Control de Asistencia, de Vanina Manasero, el objetivo de estas jornadas fue fomentar la actividad académica y científica de los residentes, como así también la interrelación de las diferentes profesiones de la salud, en busca de un mejor trabajo en equipo y asistencia sanitaria cada vez de mayor excelencia.

En este sentido fueron premiados algunos trabajos y otros recibieron menciones especiales:

Menciones Especiales

“¿QUÉ NOS ENSEÑÓ EL COVID EN 2 AÑOS? ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LA POBLACIÓN PUNTANA”, trabajo presentado por Franco Funez; Ariana Carrizo, Victoria Bazan, Marikena Ruefli, Fiorella Barresi y Florencia De La Torre.

“LUXACIÓN POSTERIOR DE RODILLA EXPUESTA: REPORTE DE UN CASO”, trabajo de Hérnan Cuello.

Premios

“A PROPÓSITO DE UN CASO: SÍNDROME VAN WIK-GRUMBACH”, trabajo de Daiana Orosco Fernández, María Mercado, Tamara González Bordón, Nicolás Lazo, Natalia Tkalenko.

“DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN TROMBOEMBOLISMO PULMONAR – A PROPÓSITO DE TRES DE CASOS CLÍNICOS” de María Julieta Gallardo. “PATÓGENOS BACTERIANOS RESPIRATORIOS PRESENTES EN LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL SAN LUIS EN EL PERIODO 2020-2021” – de Pablo Sierra, Karina Sola, Martin Georgina, Soledad Baigorria y Hugo Rigo.

“USO DE SUERO EQUINO HIPERINMUNE EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN CLÍNICA MÉDICA DEL HOSPITAL SAN LUIS” –de Karen Labarre, Lasko y Mansilla.

Nota y fotos: Prensa Ministerio de Salud.