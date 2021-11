XXIII JUEGOS BINACIONALES

El equipo puntano repitió el logro conseguido en San Juan 2019 al vencer con comodidad a Maule en la final disputada en el Velódromo provincial. Entre las damas, en modalidad Scratch, la merlina Rocío Ozán dijo presente con una medalla de plata; al final de un día accidentado llegaron otras dos medallas.

El equipo puntano de Velocidad Olímpica compuesto por Tomás Moyano, Lautaro Bazán y Nicolás Fernández, con un tiempo de 48,620, derrotó al trinomio de Maule, 50,869, y se quedó por segundo juego consecutivo con la medalla dorada en la especialidad.

Los puntanos vienen de ser campeones argentinos en el torneo que se realizó en córdoba, en octubre, con lo que demostraron su hegemonía en esta prueba en los últimos 2 años.

Es la segunda medalla que aporta el deporte pedal al medallero puntano tras la conseguida ayer en persecución olímpica por la cuarteta compuesta por Moyano, Bernardo Cambareri, Santiago Ledesma e Ismael Vázquez.

Mañana se corre el Scratch, prueba que dominó en San Juan en 2019 Tomás Moyano, con lo que podría haber buenas chances de medalla.

En el ciclismo femenino, la nota del día la dio la merlina Rocío Ozán, que en la modalidad Scratch a 30 vueltas fue segunda y sumó una nueva medalla. El oro fue para Javiera Mancilla, de O’Higgins; mientras que Ludmila Aguirre de San Juan consiguió el bronce.

En el final de la jornada de ciclismo, la prueba por puntos masculina se retrasó por un accidente que involucró a algunos ciclistas y una comisaria deportiva, pero en la reanudación el puntano Bernardo Cambareri se quedó con la gloria y se colgó la medalla de oro con 63 puntos, mientras que Tomás Moyano sumó la medalla de bronce con 51 puntos.

La plata quedó para Vicente Rojas de Metropolitana con 59 puntos.

Otros deportes

Una gran alegría para San Luis fue la ajustadísima victoria que consiguió el equipo femenino de hándbol frente a O’Higgins por 29 a 27, en un encuentro que tuvo permanentes cambios de mando en el marcador.

No fue la misma suerte que corrió el equipo puntano de básquet masculino que cayó ante Mendoza por 79 a 68 en un clásico muy esperado, sin embargo, los puntanos mantienen intactas las chances de clasificación, ya que están segundos con 3 unidades, con los mismos puntos que O’Higgins y por detrás de Mendoza que suma 4 unidades.

Mañana habrá un partido para alquilar balcones cuando se enfrenten los dos segundos en busca de un lugar en las semifinales.

Los varones en hándbol se aseguraron el pase a semifinales al vencer en el último turno 28 a 18 a Metropolitana, quedando punteros en su grupo.

En el vóley masculino, San Luis cayó 1 a 3 ante Córdoba con parciales de 21-25/ 22-25/ 25-21/21-25.

Pese a la derrota, el equipo puntano sigue mandando en la tabla del grupo A con 4 unidades, seguido por Maule y Córdoba que tienen 2.

En el grupo B todo está más ajustado, con Mendoza, Metropolitana y San Juan con 2 unidades, buscando el lugar en las semifinales.

En natación, Córdoba, Mendoza y Metropolitana demostraron todo su poderío repartiéndose varias de las medallas de oro y plata que había en juego tanto en masculino como en femenino.

Basquet femenino: San Luis consiguió su primera victoria y Maule puso un pie en semifinales

El segundo turno del día 2 de los Binacionales de Basquet Femenino tuvo duelos entre equipos del mismo país. San Luis se repuso del debut y logró una victoria que ilusiona, mientras que Maule ratificó lo hecho en el día 1.

Pasadas las 15 hs. los equipos chilenos del Grupo 1 volvieron a pisar el “Arena La Pedrera” para protagonizar un interesante partido que se pudo destrabar promediando el tercer cuarto. Maule consiguió su segunda victoria al imponerse a O´Higgins por 64 a 58. Renata Poblete con 14 puntos fue la máxima anotadora en el equipo vencedor, mientras que Patricia Briones con 20 puntos intentó levantar a un O´Higgins que en la última fecha deberá ganar y esperar otros resultados.

El público comenzó a llenar las gradas y después de las 15 hs. Villa Mercedes empezó a alentar a un seleccionado que necesitaba una victoria para soñar con Semifinales. Y las locales lo hicieron, destrabaron el encuentro en el tercer cuarto y se llevaron un importante victoria 57 a 39 ante San Juan. Antonella Cavallera con 14 puntos fue una de las abanderadas de la ofensiva del equipo de Leyria, mientras que Guadalupe Burgoa con 13 puntos mantuvo en partido a las sanjuaninas.

Con los 8 equipos con chances de clasificar la última jornada de fase de grupos se jugará de la siguiente manera:

9:00: Mendoza vs Córdoba

11:00: Valparaiso vs Metropolitana

15:00: Maule vs San Juan

17:00: San Luis vs O´Higgins

Este viernes será un día de definiciones para todos los deportes por equipos, se conocerá quiénes llegan a las instancias finales en busca de las tan ansiadas medallas.

Nota, fotos y video: Prensa Programa Deportes.