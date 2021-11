XXIII JUEGOS BINACIONALES

En la segunda mañana de competencia, la delegación local se quedó con 6 medallas y fueron protagonistas en 4 de los 7 podios de pista pautados para este jueves.

Las alegrías llegaban temprano para la delegación local, con un doblete en los 100 metros llanos, donde Valentina Polanco, marcó el pulso de la competición con un registro de 12’08; en la segunda colocación Belén Ituarte (Metropolitana) 12’59 y tercera fue otra puntana Iara Aro que paró el cronómetro en 12’67.

Con las pulsaciones aún por las nubes, Valentina Polanco, una de las grandes figuras de los juegos dijo: “Este era otro objetivo personal en la competencia y me siento más que contenta. Esta es la carrera que planifiqué, tengo que ver que marca hice, pero esto me da muy buenas sensaciones para lo que viene que son los Panamericanos Juniors de Cali”.

La corredora de San Luis que ya es la máxima medallista puntana agregó “Le agradezco a mi familia por venir a verme y a la gente que nos ve por streeming y a toda la gente que nos apoya y está atrás nuestro, de los atletas. Me pone muy contenta que Iara (Aro) haya participado de esta final y que haya mejorado su marca”.

Mucho más tímida pero con un potencial increíble, Iara Aro festejó su tercer puesto casi sin creerlo ya que fue sumamente ajustado. “La verdad que me sentí muy bien en la carrera, estoy conforme, arrancó diciendo la joven atleta de San Luis antes de tener la certeza del puesto conseguido y agregó: “No me tenía nada de confianza, yo venía para bajar marcas, pero nunca pensé en meterme en la final y que me vaya tan bien”

Me pone muy feliz el resultado de Valentina, porque yo veo como se la pasa entrenado y ahora se va al panamericano y espero que la rompa ahí también y la felicito por todo.

La segunda alegría doble fue con los 400 metros planos masculinos, donde Tomás Páez corrió la mejor carrera de su vida con 49’ 65 y se quedó con el segundo escalón del podio, y otro puntano Ever Illesca fue medalla de bronce con 50’05. El oro fue para el chileno Cristian Parra Lara de Maule con 49’43, todos conseguidos en la misma serie de la final por tiempos.

“Fue una carrera larga y fuerte y siento que le dimos al público lo más lindo del atletismo que son los finales cerrados. Sabía que en los últimos 100 metros era donde yo tenía que apretar y así lo hice”, analizó Tomás Páez

“La emoción que tengo ahora (dijo mientras lloraba), es porque se me dio la marca que buscaba y la gente que estuvo a mi lado sabe que tuve momentos complicados donde pensé que no llegaba a esta competencia y estar acá y poder competir es una alegría muy grande” , cerró Tomás.

Illesca por su parte expresó: “Fue muy dura la carrera, esta es una situación muy especial, estamos en casa y es mi último binacional y son muchas emociones juntas”, enumeró y agregó “Lo primer que pensé cuando terminé esta carrera fue en los Binacionales 2019 (en San Juan), cuando corrí lesionado y poder terminar esta competencia entero es un gran premio”.

Pero faltaba más, la expectativa se mantenía por dos pruebas en las que había depositada mucha fe en la delegación de San Luis como era el caso de las postas 4 x 100 en sus dos ramas.

Primero fue el turno de las mujeres Camila Quiroga, Iara Aro, Valentina Polanco y Gema Rojas, fueron las más veloces (49’ 25), y superaron en un final ajustadísimo y que se resolvió con la tecnología a Mendoza (49’27), mientras que el bronce quedó para Valparaíso con 50´68.

Minutos después, la posta de los varones compuesta por: Tomás Villegas, Lucas Villegas, José Sánchez, tres mercedinos y Tomás Páez, volaron como el viento con 42’90 y pusieron mucha pista de diferencia ante los perseguidores que fueron Maule 43’48 y Córdoba 43’68.

Con estos resultados, San Luis sumó 3 oros (Polanco 100 llanos y las dos postas), 1 plata (Páez 400 llanos) y 2 bronces (Aro 100 llanos y Illesca 400 llanos), que se suman a los dos oros y una plata conseguidas ayer por De Genaro (110 con vallas), Polanco (100 con vallas) y Martínez (Jabalina).

Otros resultados de atletismo

La chilena de O’Higgins, Valentina Contreras, se quedó con los 400 metros llanos con un tiempo de 59’68, seguida por su compatriota de Metropolitana Elizabet Arriagada (1’00’’29) y tercera fue la mendocina Maria Lujan Aros (1’01’’55).

Catalina Carcamo de Maule fue la ganadora del salto en alto con 1,66 mts, seguida por Yamila Malizia (1,66) y Florencia Dupans (1,63)

También se corrieron los 1500 femeninos donde Lisset Ureta de Valparaíso fue la ganadora con 4’ 54’’74, segunda fue su compatriota de Metropolitana Ángeles Vega ( 4’57’’16) y tercera Victoria Basaldúa, también de “Valpa” ( 5’02’’08)

En los 100 planos masculino, Benjamín Aravena de Maule fue el mejor con 10’94, mientras que Joaquín Daza de Metropolitana fue segundo con 11’02 y el cordobés Ezequiel Bustamante fue tercero con 11’ 14.

Entre los hombres la carrera de 1500 metros fue para Luciano Arriagada de Maule (4’09’’77), segundo quedó Lorenzo Riba de Córdoba (4´10´´06) y el podio lo completó Joel Martín Alonso de Metropolitana con 4’10’89.

La próxima jornada será para los 200 y 800 metros y también las de larga distancia como los 5000 metros, además del atractivo lanzamiento de disco.

Nota y fotos: Prensa Programa Deportes – ANSL