SALUD Y EDUCACIÓN

La actividad se dio en el marco de una visita al Hospital de la Red de Universidades e Institutos Puntanos, en la que también participaron autoridades de distintas casas de altos estudios.

Este miércoles, una comitiva de la Red de Universidades e Institutos Puntanos (RedUIP) arribaron al flamante Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” para conocer las instalaciones. Participaron de la visita autoridades de diferentes universidades y alumnos.

La integrante del directorio del Hospital Central, María José Zanglá, junto a Francisco Petrino y Eduardo Saad recibieron a la comitiva y brindaron un recorrido por las instalaciones a la secretaria académica de la ULP, Karina Matera; la directora de ULP Virtual, Fátima Cantisani; la vicerrectora de la Universidad Católica de Cuyo, Melina Maluf; la decana de la Facultad de Ciencias Médicas, de la UCCuyo, Margarita Mc. Michael; la rectora del Instituto Superior de Seguridad Pública “Coronel Juan Pascual Pringles” (ISSP), Ana María Abrahim; y la vicerrectora de la UNViMe, Graciela Balanza, junto a su equipo. También participaron de la visita un grupo de alumnas de la licenciatura en Enfermería de la ULP Virtual.

“Invitamos a un grupo de alumnos avanzados de la carrera de la Licenciatura en Enfermería, que venían haciendo sus prácticas en los hospitales de la provincia y le quisimos dar este espacio para que conozcan que acá en San Luis se está trabajando en tecnología y salud y que nosotros somos parte de esto”, comentó la directora de ULP Virtual.

“Hemos podido visitar distintos espacios que tiene el hospital, muchos de los cuales se encuentran en funcionamiento, y otros se espera poder realizarlo en corto plazo. Visitamos los quirófanos, que para San Luis son un hito, los consultorios externos que ya se encuentran en funcionamiento y también las salas comunes. Ha sido una experiencia muy enriquecedora”, sostuvo Cantisani.

Por su parte la alumna de la licenciatura en Enfermería de la ULP Virtual, Carla Escalante, comentó: “Estoy por recibirme, me faltan pocas materias y me encantaría trabajar en este hospital que es una maravilla. No pensé que hubiera tanta tecnología acá en San Luis, estoy muy sorprendida y orgullosa porque soy puntana. Agradezco por esta oportunidad, a la ULP, a UNTREF, a los directivos y al gobernador”.

En tanto que Maluf, expresó: “esta visita la estamos haciendo con todas las autoridades de la Red de Universidades e Institutos Puntanos de la provincia de San Luis, que se constituyó en el año 2019. Nosotros ofrecemos carreras vinculadas con las ciencias de la salud y nos pareció muy importante que nuestros docentes, autoridades y estudiantes pudieran conocer el hospital con toda su tecnología”.

Por su parte, Balanza, dijo: “El hospital es realmente una gran visión, que implica la posibilidad de un cambio importante”.

Nota, fotos y video: Prensa ULP.