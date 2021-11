SANIDAD ANIMAL

El encuentro se realizó en el Ministerio de Producción, donde se trataron diferentes temas tales como, las auditorías a los centros ganaderos de la provincia y la campaña de vacunación contra la aftosa y contra la brucelosis, entre otros.

La Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA) Ejecutiva, tuvo su primer encuentro presencial del año, ya que los anteriores se desarrollaron de forma virtual debido a la pandemia. La reunión se llevó a cabo en el Ministerio de Producción y participaron el jefe del Subprograma Producción Pecuaria y presidente de la COPROSA, Oscar Cheratto -acompañado por Eliana Martín-; la presidenta de la Sociedad Rural San Luis, Yeny Yurchag -acompañada por Julieta Bina-; Carlos Cavadore, de la Sociedad Rural Río Quinto; Sandro Blangero, de la Asociación Agrícola Ganadera Justo Daract; y Mauro Ledesma y Ezequiel Fernández, del SENASA.

Durante la reunión se hizo referencia al avance de las auditorías en los centros ganaderos, las cuales se están realizando en el transcurso de todo el año. “Estas son auditorías técnico contables administrativas. De los 19 centros que tiene la provincia estarían faltando solamente tres centros ganaderos para auditar, y de esa manera se estaría cumpliendo con la primera vuelta de auditorías”, comentó Oscar Cheratto.

El presidente de la COPROSA dijo que otro de los temas tratados durante el encuentro, fue la campaña de vacunación contra la aftosa y contra la brucelosis. En ese sentido, señaló: “Según datos que arroja el sistema de información, estamos próximos a los 300.000 animales ya vacunados y 3.600 unidades productivas donde se ha ido a vacunar. Estos porcentajes, y dado el transcurso de tiempo de esta segunda campaña, son considerados muy buenos”.

Y agregó: “Con respecto a brucelosis, se trabajó sobre la nueva prórroga en las exigencias de las presentaciones de la Determinación Obligatoria del Estatus Sanitario (DOES) hasta febrero de 2022, para todos los productores que tengan menos de 300 vacas. Para quienes tienen más de 300 vacas, el vencimiento fue en julio, y al respecto se lograron datos que indican que casi el 71% de los campos ya están en condiciones de haber realizado la DOES, sumando así el 76% de los animales. En cuanto a los que tienen menos de 300 vacas los porcentajes son muy bajos de DOES, ya que solamente el 11% de los campos han realizado la práctica, lo que implica el 26% de los animales”.

Por último, Cheratto indicó: “En la reunión también abordamos otros temas como rabia, la habilitación del permiso de autoconsumo en los departamentos donde estaba limitado, y también empezamos a trabajar en lo que es el Plan Toros 2, donde hay diversos puntos de vista sobre los estratos a beneficiar y la metodología”.

Desde la cartera productiva adelantaron que el próximo encuentro de la COPROSA Ejecutiva se llevará a cabo el 25 de noviembre, en la Sociedad Rural Río Quinto de la ciudad de Villa Mercedes.

Nota y fotos: Prensa Ministerio de Producción.