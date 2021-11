CULTURA

En total fueron 25 artesanos y diseñadores del Mercado de Artes, Diseño y Artesanías que estuvieron presentes con una variada gama de creaciones.

Los asistentes al evento “Cultura en el Parque IV Centenario” pudieron conocer las propuestas de un grupo de artesanos que integran el Mercado de Artes, Diseño y Artesanías (MADA).

Martin Baigorria, integrante del Programa Cultura, informó que en esta edición participaron 25 artesanos, quienes mostraron sus creaciones realizadas en cuero, madera, telas, alambres, de cosmética natural como velas, jabones, cremas, desodorantes, shampoo y crema de enjuague sólidos, blend de té, botellas recicladas y macetas pintadas a mano.

Entre los nuevos artesanos, el público pudo ver y aprender de las bondades del té de la mano de Macarena Acebedo, quien es la creadora de Amarté, una idea que empezó en tiempos de pandemia. La responsable del emprendimiento dijo que siempre le gustó el té, mezclar diferentes hierbas y se decidió en realizar un curso de Té de manera online. Luego compartió lo que hacía con sus amigos y ellos la motivaron a comenzar a realizar los blend y venderlos. “Hoy tenemos más de 11 variedades de sabores, de recetas propias y siempre contamos con degustación. Tenemos también una opción amigable con el medioambiente, en la que ofrecemos recargar el frasco que ya compraron y acceder a un descuento especial. Además, tenemos los infusores de lino que son compostables”, explicó Macarena.

Actualmente su tienda es online y puede encontrarse como: Amarté en las redes sociales. “A quienes consulten les enviamos la carta de sabores, hacemos envíos a domicilio y con la compra de dos o más sabores de té les obsequiamos un sabor diferente para que prueben”, finalizó la emprendedora.

Ivana Baigorria es una artista de la ciudad de La Punta que pinta macetas utilizando colores vivos y cada una de ellas es una pieza de arte con tonos que contrastan. “Siempre me dediqué a pintar cuadros y con las macetas, mates y demás accesorios materos empecé hace dos años. Esta es una linda experiencia, me gustó el lugar y estoy agradecida de la convocatoria para esta edición. Me pueden encontrar en mis redes sociales matearte_sanluis o por WhatsApp al 2664210812”, contó Ivana, quien también participó por primera vez en el sector de MADA.

“Evarte” es el emprendimiento de Eva Sánchez, quien participó con su colección de botellas recicladas e intervenidas de manera artística con diferentes materiales y fibras como cartón, papel, tela y materiales orgánicos como cáscara de huevo.

Eva, que inició este año a decorar botellas, también decora y forra cajas utilizando distintas técnicas como el decoupage. Los interesados pueden encontrar y conocer más sobre estos trabajos en su página de Instagram Evarte.

El artesano de la madera Antonio Marcos Lucero, estuvo mostrando sus creaciones en madera recicladas y contó que es un emprendimiento que tiene desde hace 3 años, que surgió como hobby y armó un pequeño taller en su casa, en el que trabajaba en las tardes. “Hago estanterías, canastos, organizadores multiusos, cajones por pedido también. Lo que actualmente me piden más son organizadores para las plantas, bancos y mesas plegables”, detalló agradecido de participar en el espacio de MADA dentro de “Cultura en el IV Centenario”.

Nota y fotos: Prensa Cultura.