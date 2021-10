UNIVERSIDAD DE LA PUNTA

Junto al Instituto de Idiomas promocionaron la oferta académica de la Universidad, para miles de alumnos de nivel secundario de Villa Mercedes.

A pocos meses de que concluya el ciclo lectivo 2021, miles de alumnos de toda la provincia se enfrentan a uno de los dilemas más importantes: ¿qué y dónde estudiar? Para brindar su abanico de opciones, la Universidad de La Punta y el Instituto de Idiomas estuvieron presentes en la “Expo Al Futuro”, una jornada de oferta educativa que se desarrolló este miércoles y jueves. La actividad fue organizada por la Municipalidad de Villa Mercedes.

Durante las dos jornadas, de 10:00 a 18:00, los alumnos villamercedinos llegaron al Complejo Calle Angosta para hacer consultas. En el stand de ULP se les brindó a los alumnos información sobre más carreras, duración y modalidad de cursada.

“La Universidad de La Punta pone a disposición de toda la población, de forma online, una oferta académica de casi 70 carreras, entre licenciaturas, tecnicaturas, cursos y diplomaturas”, explicó la secretaria académica, Karina Matera, y destacó que “esto es posible gracias a la política educativa, que lleva adelante el Gobierno de San Luis”.

“Las carreras de ULP Virtual son gratuitas, y pueden acceder desde cualquier punto de la provincia ya que son online. Esto amplía las posibilidades de todos los alumnos, a acceder a educación de calidad”, resaltó.

Por su parte, el jefe del Subprograma de Relaciones Universitarias, de la Municipalidad de Villa Mercedes, Elías Bogarin, que estuvo a cargo de la organización, manifestó: “Estamos muy contentos, porque hemos logrado realizar la “Expo Al Futuro” donde todas las universidades de la provincia están presentando su propuesta académica. La de la ULP es excelente, porque tenemos todas las carreras de manera virtual y gratuita, para que los chicos puedan estudiar tranquilos y gratis desde su casa. Es una alternativa inmensa que tiene la ULP, es lo que permite la provincia; y lo que genera el Gobernador que siempre apuesta a la educación”.

Junto a la propuesta de la ULP Virtual se presentó la oferta del Instituto de Idiomas. “Hay cursos disponibles para niños, adolescentes y adultos, de forma online y cuando la situación sanitaria lo permita retomarán también los cursos presenciales. Son más de 14 idiomas que se dictan y año a año miles de puntanos aprenden una segunda lengua con nosotros”, resaltó Matera.

Los alumnos y docentes que participaron del evento consultaron sobre las distintas propuestas. “Trabajamos en la inclusión educativa con chicos sordos, hipoacúsicos, TEA, TGD, este año tenemos dos alumnos que egresan del nivel secundario, venimos a ver la expo futuro para que ellos elijan y decidan la carrera quieren seguir estudiando”, expresó el docente Diego Ruiz.

“Sabemos que la ULP está ofreciendo idiomas en lengua de señas argentinas. Felicitamos lo que es la inclusión, para que se dé a conocer a toda la comunidad y a toda la provincia”, sostuvo el docente.

Florencia Rojo, alumna de 5º año del Centro Educativo Nº 9 Escuela Normal, tras su paso por el stand de ULP Virtual expresó: “No conocía la propuesta de la ULP Virtual y me gustó mucho. Me interesó lo del cursillo, que lo podés empezar a cursar en 6º año, y no esperar al año siguiente para que termines la escuela, y poder arrancar a cursar antes”.

