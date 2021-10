EDUCACIÓN

Gracias a todo un trabajo de reconstrucción histórica, la comunidad educativa del establecimiento rural del paraje Cañada La Negra pudo celebrar a lo grande.

A lo largo de su historia tuvo varios cierres, reaperturas y cambios de nombres. La Escuela N°348 “Naciones Unidas” de Cañada La Negra del departamento Junín, cumplió 102 años el 24 de octubre pasado.

Según contó Elisabeth Zavala, cuando asumió la dirección del establecimiento, en 2012, no había ningún registro histórico. “No se sabía la historia ni fecha de fundación. Empecé a trabajar en la reconstrucción, recabé datos hasta llegar a conocer todo”, dijo.

La escuela nació en 1919 como una casa de familia donde acudían más de 100 chicos y chicas a tomar clases. Ese lugar se convirtió en la Escuela N°216 y luego pasó a ser la Escuela Técnica N°11, cuando finalmente tomó la denominación que actualmente tiene: Escuela N°248 “Naciones Unidas”. Instituyeron el 24 de octubre como la fecha de aniversario por conmemorarse el Día de las Naciones Unidas.

“Celebramos con varios ex alumnos de la institución, algunos con más de 90 años, que nos compartieron sus experiencias. Fue un momento muy emotivo, los ex alumnos lloraban de la emoción porque también hacía mucho no se veían. La felicidad de los estudiantes fue impresionante. Hicimos una torta, cantamos el feliz cumpleaños, pasamos videos y compartimos toda la historia”, afirmó con alegría la directora, Elisabeth Zavala.

La escuela era originalmente de PU (Personal Único) y actualmente cuenta con nivel inicial, primario y secundario rural generativo. Son 48 los estudiantes que concurren.

Nota y fotos: Prensa Ministerio de Educación.