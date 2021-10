SOLICITAN NO BRINDAR DATOS BANCARIOS

La Jefatura de Gabinete de Ministros dio a conocer que varias personas fueron contactadas, vía telefónica, por alguien aún no identificado quien solicitó información de las cuentas bancarias personales, argumentado que era para el trámite del microcrédito. Ante esto, el Gobierno provincial informa a la población que no se deben brindar ningún dato de este tipo ya que no es necesario para la recepción del beneficio.

Recordaron que los $50.000 del microcrédito no se depositan en ninguna cuenta bancaria de los beneficiarios, sino que se transfiere directamente a los comercios que proveen los insumos y materiales solicitados.

Nota y foto: ANSL.