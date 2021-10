PASADO, PRESENTE Y FUTURO

María Lucía Gatica lleva desde los 8 años un vínculo con la enseñanza digital, que extendió a la secundaria en la Escuela “Albert Einstein” y ahora a la carrera de contadora pública en la ULP Virtual.

Culminar los estudios secundarios es terminar una etapa, y comenzar un nuevo camino. María Lucía Gatica, de la EPD “Albert Einstein”, sintetizó su experiencia como pasado, presente y futuro en la ULP: “Vine a retirar mi diploma de finalización de nivel secundario, fue un año muy particular el 2020 cuando terminé el colegio, recuerdo que tuvimos nada más que el primer día de clases y al egreso, luego todo online. Pero el acto de finalización fue muy lindo, la pasé muy bien con mis compañeros, y me pongo muy sentimental siempre que hablo del colegio, porque tiene una parte de mi corazón muy importante”.

Lucía sigue el vínculo con la Universidad de La Punta: “Este 2021 empecé en la ULP Virtual, desde que tengo 8 o 9 años que estoy en el colegio digital, y ahora sigo porque me pareció una muy buena propuesta, nos deja al alcance algo muy bueno, como la carrera de contador público, que me encanta y era lo que buscaba. Decidir por las demás universidades que ofrecen esta carrera no podría porque son privadas, y además le viene muy bien a gente que vive lejos. Esta es una muy buena oportunidad y está muy bien organizada”, dijo.

La secretaria del Campus de la Universidad de La Punta, Juliana Menéndez, expresó la satisfacción que siente todo el equipo de la ULP al entregar los diplomas a los distintos egresados: “Son nuestros estudiantes de las escuelas públicas digitales, es una gran fiesta que esperábamos realizar cuando el sistema de salud lo permitiera. Estamos muy felices”.

Nota, foto y video: Prensa ULP.