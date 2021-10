UNIVERSIDAD DE LA PUNTA

En un día histórico para la educación puntana, alumnos que terminaron las tecnicaturas de Software, Turismo, Deporte, Gestión Empresarial, Guion y Dirección de Cine y Video recibieron su diploma.

Alumnos de tecnicaturas de la Universidad de La Punta concretaron un gran sueño: recibir su diploma de egreso. En un acto cargado de emoción y alegría, la mesa académica estuvo conformada por la rectora de la ULP, Alicia Bañuelos; la secretaria académica, Karina Matera; la ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo, y el director de la carrera de Desarrollador de Software, Carlos Palloti. Además estuvieron presentes, la presidenta del Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, María José Zanglá; el ministro de Desarrollo Social, Federico Berardo; la diputada por el departamento Pueyrredón, Fernanda Spinuzza, y el ministro de Educación, Andrés Dermechkoff.

En su discurso, Bañuelos dijo: “Como siempre, cada acto de colación es muy emotivo, estamos muy contentos. Queremos agasajarlos y decirles a ustedes y a su familia, felicitaciones y les deseamos una vida profesional muy exitosa”.

Por su parte, la secretaria académica de la ULP, Karina Matera, expresó: “Estamos muy orgullosos, es un honor para la ULP haber recibido a los egresados que terminaron sus estudios universitarios en el 2020. Era un festejo que teníamos prometido, cuando pudiéramos recibirlos lo íbamos a hacer y hacerlo hoy es una alegría enorme”.

“Las tecnicaturas de la ULP hoy tienen 33 egresados y también festejamos los 1.330 que tiene la ULP Virtual en convenio con UNTREF”, indicó.

La palabra de los egresados

María Angélica Banco, tiene 59 años y se egresó de la Tecnicatura en Guía en Turismo. Llegó al Campus muy emocionada del brazo de su madre, de 78 años, para recibir su título. “Está encantada, feliz”, expresó la graduada, y añadió: “La ULP nos dio una oportunidad muy grande, todos los chicos que se han recibido hoy, los chicos que se han recibido a principio de año, me parece espectacular. Ahora voy a seguir estudiando idiomas en la ULP, seguir con Portugués y empezar Italiano”.

Matías Ezequiel Ribas de Concarán manifestó: “La Tecnicatura de Software no ha sido nada fácil, me esforcé mucho es un primer paso y es un logro todavía tengo mucho camino por recorrer. Me parece genial que la ULP dicte esta carrera no solamente de software sino que siga ampliando el campo de la oferta educativa”.

Por su parte, Eva Ramírez egresada de la Tecnicatura en Gestión Ambiental contó: “Estoy muy agradecida porque esperé mucho este momento de recibir el título, es un sueño realizado”. Y agregó: “Recibí el apoyo y el incentivo de todos los profesores en la pandemia para continuar con mis estudios, más el apoyo de mi familia, eso fue fundamental”.

Finalmente, Agustín Bascuñan, de la ciudad de San Luis, egresado con mención de honor en la Tecnicatura en Desarrollo de Software, vivió este momento con mucha alegría: “Estoy re feliz creo que es resultado del esfuerzo y agradecido de haber llegado hasta acá. Que la ULP habilite estas carreras es muy importante como también la comodidad que brinda estas carreras que son híbridas o virtuales, ayuda mucho a uno a no dejar de lado las otras actividades”.

“El software es muy importante en mi vida, comenzó como un hobby y después decidí dedicarme a esto. Es algo que disfruto y el software es el futuro”, concluyó el técnico.

Nota, fotos y video: Prensa ULP.