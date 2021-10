FOMENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO

Pequeños y medianos productores del departamento Pueyrredón recibieron los insumos para iniciar o incrementar sus producciones frutihortícolas. Hasta el momento ya se entregaron más de 4.700 árboles frutales, más de 700 bandejas de plantines hortícolas y más de 8 kg de semillas. En los próximos días, iniciará la segunda parte de la iniciativa, con la entrega de plantines en diferentes puntos de la provincia.

El Ministerio de Producción continúa acompañando el desarrollo de pequeños y medianos productores de distintos puntos de la provincia. La semana pasada, con la entrega de árboles frutales y semillas de diferentes variedades, culminó la primera etapa de la segunda edición del Plan de Activación Productiva Frutihortícola.

Las últimas entregas de insumos de esta primera etapa se realizaron en diferentes localidades y parajes del departamento Juan Martín de Pueyrredón, donde pequeños y medianos productores frutihortícolas recibieron los beneficios del plan. Cabe señalar que estos productores ya habían presentado previamente los proyectos ante el Ministerio de Producción para llevar adelante sus sistemas productivos.

Al respecto, la jefa del Subprograma Desarrollo Frutihortícola Provincial, María Rodríguez, afirmó: “Estamos terminando la primera etapa de la segunda edición del Plan de Activación Productiva Frutihortícola, con la entrega de más de 4.700 árboles frutales de diferentes especies y variedades y también más de 8 kg de semillas. En esta edición, en el departamento Ayacucho ya se entregaron más de 700 bandejas de plantines de diferentes especies como tomate, pimiento y berenjena para generar primicia, debido a las condiciones climáticas de la zona”.

“El resto de los departamentos que contemplan dentro de sus proyectos plantines hortícolas se entregarán en la segunda quincena de octubre”, manifestó Rodríguez, quien además indicó: “Este plan tiene como objetivo desarrollar las economías regionales, generar mano de obra genuina y, sobre todo, producir nuestros propios alimentos para tener accesos más cercanos al consumo fresco de estos productos”.

El ingeniero agrónomo Rodrigo Ledesma, integrante del equipo técnico del Ministerio de Producción que participó de las entregas, comentó: “La semana pasada anduvimos por el departamento Pringles y en este momento estamos en el departamento Pueyrredón, donde visitamos algunas de las localidades como Juana Koslay; Donovan; Balde, entre otras, cerrando esta primera etapa que consiste en la entrega de frutales y semillas de hortalizas.

Y agregó: “La recepción de los productores fue excelente, ellos estaban esperando esta oportunidad que les viene bien para aumentar su producción, su economía y la economía regional, y así poder comercializar sus productos en toda la provincia. Este plan no solo implica la entrega de insumos sino que también vamos con el asesoramiento campo por campo, acompañando a los productores para poder llegar con ellos a todo el ciclo de los cultivos de manera asesorada”.

La palabra de los pequeños y medianos productores

El productor Juan García, de Donovan, expresó: “Esto me parece una muy buena idea, sobre todo para los que tenemos espacio pero no tenemos los medios para comprar, así que a mí me vino de diez. Estoy muy agradecido con el Ministerio de Producción, porque esto es una gran ayuda para el día de mañana, sobre todo por la fruta. Estoy muy contento y ojalá sigan así con este proyecto que está muy bueno”.

En tanto, Esteban Aguirre -productor de Juana Koslay- sostuvo: “Me parece una iniciativa espectacular para este momento donde es necesario reactivar y darle más vida al campo. Es lindo recibir una mano del Gobierno de la provincia, así que estamos muy contentos de que llegue esa ayuda. Y está bueno que llegue ahora que empiezan las lluvias y la época linda para producir. Venimos trabajando hace tres años en este espacio con un enfoque agroecológico, donde se invita a encontrarnos, debatir, charlar y a crecer en conjunto con el Gobierno, con la comunidad y con todos”.

Nota, fotos y videos: Prensa Ministerio de Producción.