Luego de las restricciones por la pandemia, los amantes del legendario automóvil tuvieron su encuentro y misa falconera en Boxes de Potrero de Los Funes.

Integrantes de Clubes FanaFalcon de distintos puntos del país con sus autos, se dieron cita este fin de semana en el 14º Encuentro Nacional que se realizó el 9 y 10 de octubre en Potrero de los Funes. Fanáticos del Ford Falcon de las filiales de: Santiago del Estero; Jujuy; Salta; Tucumán; Catamarca; Chaco; Corrientes; Córdoba; Mendoza; San Juan; La Pampa; Neuquén; Río Negro; Buenos Aires; Santa Fe; La Rioja, entre otras, pusieron a punto sus autos, joyas de la mecánica, cargaron a sus familias y rutearon con destino a San Luis para un encuentro de amistad, familia y solidaridad.

Las actividades comenzaron el sábado 9, a las 9:00, con la recepción de los visitantes falconeros de todo el país para emprender posteriormente una caravana con destino a El Trapiche, recorriendo los alrededores del Embalse La Florida, para luego retornar por ruta y finalizar en el predio de boxes del circuito Potrero de los Funes. Al comenzar la actividad se hizo entrega a cada vehículo de un calco con su numeración y un presente de Turismo con información de los distintos atractivos de la provincia. En el predio de Boxes se realizaron pruebas de destreza al volante, como en todos los nacionales. La primera jornada concluyó con una cena en “Lo De Peky”. El domingo tuvo lugar la misa falconera, muestra estática de vehículos, presentación de clubes, atracciones y actividades que culminaron con agradecimientos y entrega de menciones a los asistentes.

Encuentro de familia y amigos

Gabriel, integrante de la organización de FanaFalcon San Luis comentó: “La gente quería venir a Potrero, así que todos muy contentos, el próximo encuentro será en Tucumán en 2022, donde volveremos a reunirnos en familia”.

La pasión inexplicable

Santiago de La Pampa señaló: “Lo principal es el encuentro con amigos, somos una gran familia, vinimos con muchas ganas de reencontrarnos, algunos nos tildan de locos, pero no es así, acá estoy con mi hijo muy contentos, su primera vez esto es como el fútbol, lo tenés que sentir, no se puede explicar que te guste un auto viejo y que lo tengas como si fuera nuevo, la idea es sentirlo, acompañarse siempre con quienes comparten este sentimiento en camaradería”.

Con el corazón

Sergio de San Luis, junto a su Falcon modelo 69 afirmó: “Casi 4 años me llevó dejarlo en estado óptimo, lo reparamos todo a nuevo, y es una pasión que se lleva en el corazón, nos gusta restaurarlos, darles cariño y amor, nos acompaña la familia, mi papá me dice véndelo, pero no, me gusta, es un auto de palabra mayor, es como un hijo, me permitió hacer amigos y conocer muchos lugares”.

Nota y foto: Prensa Turismo.