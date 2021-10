MINISTERIO DE JUSTICIA, GOBIERNO Y CULTO

El Gobierno de San Luis persiste en su contacto y trabajo mancomunado con las distintas congregaciones religiosas. En esta ocasión, Facundo Rodríguez Iannello, fue invitado a la apertura de las nuevas instalaciones donde participaron cientos de fieles evangélicos.

Con el propósito de ampliar su capacidad y posibilitar la recepción de una mayor cantidad de personas, la iglesia dio inicio a la práctica de sus credos en su reciente local. El funcionario provincial fue invitado por los apóstoles José Hernández y Gabriela Castro, de la Iglesia Cristiana “Manantial de Vida”.

“En particular estoy muy agradecido. En su momento cuando estaban en plena mudanza los visitamos y me comprometí a estar en el día de la inauguración. Me sentí bienvenido por las autoridades y la gente que se acercó a charlar. Para nosotros es importante destacar que esta es una política que consiste en estar cerca de los cultos para dialogar y escucharlos”, precisó Iannello.

Nota y fotos: Prensa Ministerio de Justicia, Gobierno y Culto.