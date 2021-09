SECRETARÍA DE TURISMO

Operadores del sector público y privado de la región trataron diversos temas relacionados al desarrollo del turismo LGBTQ+ en Argentina. Se avanzó en la formación en principales tendencias y recursos útiles para incursionar en el segmento que conforman viajeras y viajeros del colectivo.

En el marco del Programa Federal Turismo LGBT+, el Centro Cultural Conte Grand, de la ciudad de San Juan fue el espacio elegido para llevar adelante los talleres de formación presenciales Región Cuyo. Esta actividad fue co-organizada por la Cámara de Comercio LGBT Argentina (CCGLAR) y el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), con el apoyo del Ministerio de Turismo y Cultura de San Juan.

En el encuentro dictaron un taller de herramientas digitales, compartieron experiencias de destinos argentinos, en esta oportunidad la ciudad de Rosario. También se dialogó sobre las mejores prácticas de empresas del sector, como Grupo GEA Argentina, que ya trabajan con viajeras y viajeros LGBTQ.

Acuerdos de trabajo

Las autoridades presentes, firmaron un convenio marco de cooperación entre el Consejo Federal del Turismo; la secretaría de Promoción Turística de la Nación y la Cámara de Comercio LGBT Argentina, con la finalidad de mantener el posicionamiento de Argentina en busca de potenciar aún más su liderazgo dentro del Turismo LGBT en conjunto con los operadores turísticos, prestadores de servicios, entes y organismos provinciales y municipales. Los participantes podrán aplicar al sello “TodxsBienvenidxs” con la validación conjunta de CCGLAR y del INPROTUR.

Pablo de Luca, presidente de la Cámara de Comercio LGBT Argentina, dijo durante su discurso “que es muy importante hablar de inclusión cuando se trata de experiencias turísticas. Estamos muy felices de estar acá y poder firmar un convenio. Es un puntapié inicial para poder trabajar así en cada una de las provincias de Argentina”.

La secretaria de Promoción Turística de la Nación, Yanina Martínez, hizo referencia en la ocasión a las políticas de inclusión que se están implementando a nivel nacional. “Nos estamos formando en no discriminar y no solo en género, sino en otros tipos de violencia y de discriminación. Los revolucionarios son los que abren las cabezas, son los iceberg que cambian la forma de pensar y el movimiento LGBT son los que cambian la sociedad. Esto es un homenaje a todos ustedes que hacen que todos nos estemos formando y permiten que haya leyes para que esto sea una sociedad mejor”, señaló la funcionaria.

En referencia al acuerdo explicó: “Es muy importante para el país, porque a través de este acuerdo trabajaremos con todas las provincias para sensibilizar, hablar de la temática, fortalecer a todo el sector turístico en cómo recibir a la comunidad LGBT y que no es ni más ni menos que hablar de la no discriminación en todos los aspectos de la vida. La diversidad es una fortaleza que la tenemos que acompañar y cuando los viajeros decidan viajar lo hagan solo con el peso de sus valijas y no de los prejuicios”.

Por su parte, la ministra de Turismo y Cultura de San Juan, Claudia Grynszpan, se refirió muy emocionada y agradecida a la labor del movimiento LGBT. “Son un colectivo cultural como cualquier otro, no tiene que haber tanta desigualdad, por eso vamos a trabajar con mayor inclusión”, enfatizó.

Por la provincia de San Luis, participaron en representación de la Secretaría de Turismo; el jefe de Área Prensa y Difusión, Fernando Romero y Federico Jaime, jefe de Área Portal y Redes.

Nota y fotos: Prensa Turismo.