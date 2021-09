OBRA PÚBLICA

Los socios y las familias recibieron la buena noticia. El Gobierno provincial realizó el llamado a licitación para la obra que tiene una inversión de más de $15.609.000 para la colocación del material. Incluye, además, los desagües pluviales para evitar inundaciones.

“Quiero agradecer al Gobierno de la provincia por estar presente en las organizaciones deportivas. Nos llena de satisfacción tener una obra de 15 millones para un club. Podríamos haber estado toda la vida trabajando sin poder juntar ese dinero. Es una hermosa noticia y nos pone muy felices. Gracias”, expresó emocionado, Juan Albornoz, gerente del club Aseba, después de que se anunciará que la Provincia ejecutará, a través del Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura, la colocación de césped sintético en la cancha de fútbol en la que hoy entrenan alrededor de 450 niños y niñas.

Reunidos en la cancha, que actualmente es de tierra, niños, niñas, padres y madres, dirigentes y profesores dejaron de lado por unos momentos sus actividades para recibir una noticia que ansiaban hace años.

El jefe del Programa de Infraestructura Urbana, Nicolás Gatto, lo anunció oficialmente: “El gobernador firmó el decreto y ya es un hecho. La obra iniciará a mediados noviembre y tendrá un plazo de 50 días. Queremos que en enero ya esté lista para que la disfruten en verano. Se colocará césped sintético de 50 mm y se construirán desagües pluviales para evitar que se inunde”, detalló.

La jefa del Programa Deportes, Cintia Ramírez, felicitó al club por el trabajo tan importante que hacen con los más pequeños y los jóvenes de la provincia, fomentando el deporte. “Sabemos lo difícil y costoso que es esta obra que hoy se pudo concretar. Ahora, nosotros tomamos el compromiso de realizar la ejecución para que miles de niños y niñas puedan jugar al fútbol. El Gobierno está presente para concretar este sueño, que ya es un hecho”, enfatizó.

Luego del anuncio, los aplausos y los cánticos no se hicieron esperar. “Aseba, Aseba, Aseba”, repetían una y otra vez los niños, niñas, adolescentes y profesores de la institución ubicada en Catamarca al 1000 de la ciudad de San Luis. La alegría invadió la tarde y el sueño de los más de 1000 socios con los que cuenta el club comenzó a tomar forma.

Las medidas de la cancha responderán a una superficie mínima de 54 metros de ancho por 94 de largo, con perímetro mínimo de césped de 2 metros sobre los cuatro lados de la cancha. También se ejecutará el sistema de drenaje y desagüe pluvial para evacuar el agua de lluvia, para permitir el normal y buen mantenimiento de la cancha de césped sintético.

Gatto también mencionó que se pintará con material epoxi el polideportivo, en el cual se practica vóley, handball, básquet y patinaje artístico.

Subir de nivel

“Es un deseo y hace tiempo que esperábamos esta noticia. Nos cambia todo, la forma de trabajar, de entrenar. No puedo contener la alegría. Ahora tenemos 450 deportistas y no es nada fácil entrenar acá, la dinámica que vamos a tener ahora con el piso nos va a fortalecer a nivel individual, grupal y como grupo técnico”, recalcó el coordinador de fútbol de Aseba, Sebastián Puglisi. Mencionó que cuando el césped esté instalado podrán realizar trabajos específicos que ahora no pueden hacer en tierra; también se evitarán lesiones. “Vamos a subir de nivel. Los chicos y la familia cuidan mucho las instalaciones porque es su segunda casa”, finalizó.

Nota y Fotos: Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura.