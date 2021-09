EL DEPORTE PUNTANO EN LO MÁS ALTO

El puntano fue homenajeado este jueves en su llegada a San Luis, luego de ganar la Copa del Mundo Frontón 30 metros en pelota goma individual en España. Una nutrida caravana de simpatizantes lo acompañó desde el Aeropuerto local hasta el Trinquete Modelo de Pelota Vasca, donde la jefa del Programa Deportes, Cintia Ramírez, le entregó una placa de reconocimiento del Gobierno de San Luis.

Con aplausos, lágrimas, muchas fotos, y al grito de “Dale campeón” y “Argentina, Argentina”, el campeón del mundo Alfredo “Puly” Villegas, fue recibido este jueves en el Aeropuerto local por un nutrido grupo de simpatizantes y familiares, desde donde partió en una autobomba, hacia el Trinquete Modelo de Pelota Vasca.

Allí lo esperaban un grupo de personas y la Banda de la Policía provincial, que interpretó las estrofas del Himno Nacional Argentino.

“Es una emoción muy grande la que tengo, porque conseguí lo que tanto quería y para lo que trabajé muchísimo tiempo”, expresó muy emocionado al bajar del avión y recordó que: “Muchos países creían que no podía ganar, y eso me dio más fuerza en una especialidad que no es la mía”.

El recibimiento, la caravana que atravesó el centro de la capital puntana y el posterior reconocimiento fue organizado por el Programa Deportes, cuya titular, Cintia Ramírez, destacó que “Villegas, en todo lo que se prepara es exitosísimo; este deporte está muy difundido en Europa, especialmente en España, y que un argentino justamente desde San Luis nos represente de esta manera, es un logro del cual nos sentimos parte todos los puntanos”.

Nota y video: ANSL.

Fotos: Programa Deportes.