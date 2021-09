INVERSIÓN EN SALUD PÚBLICA

Vecinos de esa localidad y zona de influencia recibirán más beneficios, a partir de la inversión de $2.501.347,71 que el Gobierno de la provincia realiza a través del Ministerio de Obras Públicas, en el Centro de Salud del lugar. La obra tiene un plazo de ejecución de 180 días y es realizada por la Municipalidad.

“El proyecto incluye la reparación y refacción de las cubiertas, arreglos de las filtraciones de humedad, tanto en cubierta como en capa aisladora y en muros, tareas de revoques a nuevos de los muros exteriores e interiores que se encuentren deteriorados. También la reparación de las instalaciones eléctricas, acondicionamiento de los sanitarios, readecuación de los desagües de los aires acondicionados y del compresor del consultorio odontológico. Los accesos, las veredas y la pintura exterior e interior, también se contemplan. Quedará como nuevo cuando terminen los trabajos”, sintetizó el jefe de Programa Obras de Arquitectura, Lucas Caymes.

Las tareas que comenzaron el 30 de julio, beneficiarán no sólo a los vecinos de Alto Pencoso, sino de El Mataco, Mosmota y La Brea que viajan hasta la localidad para atenderse en este Centro de Salud. “El edificio no es viejo, pero está deteriorado, tiene filtraciones de agua y humedad. Recibimos gente todos los días ahí, no sólo vecinos del pueblo sino de localidades aledañas”, explicó el intendente, Guillermo Olguín.

Y señalo: “Ahora en pandemia, fue el centro de vacunación de la zona. Los mayores ya están todos vacunados con las dos dosis, quedan ahora los más jóvenes. Trajimos muchos vecinos a vacunarse también, porque es muy importante para todos. El próximo paso sería ya contar con una ambulancia, ya que la más cercana la tenemos en Balde, a 50 kilómetros”.

En relación a la situación sanitaria que ha tocado vivir, Olguín subrayó: “Pese a las limitaciones propias de la pandemia, acá seguimos trabajando mucho, siempre cumpliendo con los protocolos. Estamos construyendo nueve viviendas por gestión municipal y eso no se ha detenido”.

Nota y fotos: Prensa Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura.