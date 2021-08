LA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA

Este sábado el complejo deportivo de la comuna capitalina, fue escenario de otra jornada de vacunación masiva. En esta ocasión, el personal sanitario inoculó con la vacuna AstraZeneca. La ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo, visitó el vacunatorio durante la jornada.

En una labor eficaz y rápida, el personal sanitario que se desempeña en el vacunatorio del Polideportivo Municipal de la ciudad capital, recibe este sábado, a 3.600 personas para colocarles segundas de vacunas para prevenir el Coronavirus.

En esta oportunidad fue el turno para sanluiseños que ya tenían la primera dosis de la vacuna AstraZeneca. La ministra Silvia Sosa Araujo llegó hasta el centro de vacunación para acompañar a los equipos de APS y Autopista de la Información a cargo de la vacunación y también a los vecinos que asistieron para completar el esquema vacunatorio contra el Coronavirus. La funcionaria destacó el gran trabajo que realizan y aprovechó para interactuar y escuchar inquietudes de los vecinos que aguardaban a ser inoculados.

“Será una jornada larga, estaremos de 8:00 a 18:00. Este mes es de segundas dosis, por lo que estamos completando esquemas. La gente viene contenta, no se forman filas ya que ellos se sientan, esperan, se vacunan y se retiran. Cambiamos la logística y se hizo todo mucho más cómodo, para ellos y también para nosotros. Todo se va desarrollando en orden y de manera ágil”, expresó la coordinadora del vacunatorio capitalino, Elizabeth Martínez.

“Nosotros no paramos. Vamos a continuar vacunando. Agosto es mes de segundas dosis, pero tenemos una buena cantidad de primeras dosis, y por supuesto que también las colocaremos. Están llegando primeras dosis y si hay personas que perdieron el turno, nosotros los vacunaremos de todas maneras. En lo que queda del mes vamos a aplicar más segundas dosis y estimo que en septiembre también”, agregó la enfermera.

“Ahora estamos más tranquilos, estoy agradecido al gobernador y al intendente, por todo lo que están haciendo por San Luis. Hace un mes y medio me vacunaron por primera vez y ahora la segunda dosis. Había que tener un poco de paciencia nada más. Muy buena la atención de la gente que hace el operativo de vacunación, como siempre. En la primera dosis fue algo así. Todo muy bien. No he tenido Coronavirus, pude zafar. Trabajo en el Mercado Municipal, con todos los cuidados y todo ha ido muy bien, pero hay que seguir cuidándose”, afirmó Mario.

“Recibí mi segunda dosis y estoy mucho más tranquila. Todo estuvo muy bien organizado, con una atención bien rápida. La primera dosis me la colocaron hace dos meses, esperamos un poquito por la segunda y nada más. No me contagié por suerte en esta pandemia”, contó Carolina.

“Aliviada, contenta, uno se siente un poco más segura, pero igual tenemos que cuidarnos. La primera dosis me la colocaron hace dos meses y medio atrás. En mi familia se contagió una de mis hijas, pero con síntomas leves. El operativo es espectacular, muy rápido, organizados y una muy buena atención”, remarcó Nancy.

“Es mi segunda dosis, todo fue súper rápido, ágil. Estoy muy contenta. El operativo estuvo muy bien y la primera vez también fue muy organizado, esta vez mucho mejor. Tuve Coronavirus antes de que me vacunaran por primera vez, pero no fue grave”, explicó Valentina.

Nota y videos: ANSL.

Fotos: ANSL – Prensa Ministerio de Salud.