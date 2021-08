ESPECIALISTAS DE LA MATERNIDAD PROVINCIAL TRABAJAN EN SU REHABILITACIÓN

El suelo pélvico es un conjunto de músculos, ligamentos y tejidos conectivos que cierran la cavidad abdominal y sostienen órganos pélvicos que se alojan ahí, como la vejiga, el útero y el recto. Cuando hay una debilidad o lesión en esta estructura muscular, se pueden dar patologías que causan un trastorno en los aparatos del sistema digestivo, urinario y reproductor. Las patologías pueden ser incontinencia urinaria, fecal, dolor en las relaciones sexuales, entre otras.

En la Maternidad Provincial “Dra. Teresita Baigorria” trabajan en rehabilitación de suelo pélvico, las kinesiólogas especialistas del servicio de Terapia Intensiva, Lucía Medina y Eliana Enriz.

“Trabajamos con patologías múltiples, por ejemplo, pacientes mujeres y hombres con incontinencia urinaria, fecal, disfunciones sexuales, niños con malformaciones anorectales”, explicó Medina y agregó que no solo atienden las disfunciones, sino también se hacen trabajos preventivos en pre y posparto.

“No hay que normalizar el dolor”

La kinesióloga enfatizó en que no es normal el dolor en esa zona porque “ya tuvo hijos”, o porque “es una mujer adulta”. “Lo mismo que con los dolores en las relaciones sexuales y durante la menstruación. Si esta musculatura trabaja en equilibrio, lo normal es que no haya dolor. Por eso es tan importante que se hablen de estos temas, porque se normaliza el dolor, sobre todo, en las mujeres y no está bien”, concluyó.

Nota y fotos: Ministerio de Salud.