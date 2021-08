PERSPECTIVA DE GÉNERO

Este martes, el Senado provincial dio sanción definitiva y por unanimidad a la Ley que crea el Programa de Sensibilización y Concientización en Gestión Menstrual Sostenible, cuyo objetivo es garantizar el acceso igualitario a la información y promoción de uso de productos de gestión menstrual reutilizables; entendiendo que las personas menstruantes enfrentan condiciones de desigualdad estructural al momento de, por ejemplo, su inserción económica.

A pesar de que la menstruación es una realidad fisiológica por la que atraviesa más de la mitad de la población, continúa siendo un tabú en nuestras sociedades. Hablamos de aproximadamente 12 millones de personas que menstrúan en la Argentina a lo largo de su vida, esto significa casi 40 años durante los cuales deberán afrontar gastos extras para adquirir productos de gestión menstrual, como es el caso de las toallitas descartables.

Podemos decir entonces que hoy menstruar es un factor de desigualdad estructural con impacto en diferentes aspectos: salud, educación y economía; cuya gestión descartable o tradicional genera también un impacto irreversible en el medio ambiente.

En este sentido, el Programa de Sensibilización y Concientización en Gestión Menstrual Sostenible, tiene entre sus principales acciones a seguir el garantizar el acceso a la información, así como difundir y promover el uso de productos de gestión menstrual sostenible, y generar las condiciones para el acceso progresivo de productos de gestión menstrual sostenible; promover y mejorar la salud menstrual en igualdad de condiciones y oportunidades, con un abordaje de género y diversidad que contribuya a menstruar con salud y libre de prejuicios; facilitar la sensibilización y visibilización de la temática, así como la producción y acceso a información completa sobre los diferentes productos y su impacto en el cuerpo de las personas menstruantes y en el ambiente; entre otras.

En este contexto, la directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación viajó a la provincia de San Luis para acompañar la sanción de la ley, por tratarse de una temática que viene trabajando desde su espacio en pos de la erradicación de las desigualdades que atraviesan a las personas menstruantes; e impulsando que las temáticas de género sean parte de la agenda pública y las políticas económicas .

En esta oportunidad, D´Alessandro mantuvo también una serie de reuniones con representantes del ámbito ejecutivo y legislativo de San Luis para pensar en conjunto el diseño de acciones estratégicas para la transversalización de una perspectiva económica en clave de género; de las mismas participaron la secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad, Ayelén Mazzina; la senadora nacional, Eugenia Catalfamo; el jefe de Asesores y Despacho del Senado de la Nación, Mauro Ceratto; la diputada provincial, Fernanda Spinuzza; por el Ministerio de Justicia, Gobierno y Culto; el jefe de Programa Derechos y Garantías Constitucionales, Alejandro Cordido y el jefe de Programa Gobierno e Interior, Cristian Niño; el ministro de Hacienda Pública, Eloy Horcajo; y el director de Estadística y Censos, Mariano Cozzolino.

“La sanción de la Ley para el Programa de Sensibilización y Concientización en Gestión Menstrual Sostenible es realmente un paso muy importante no solo para la provincia, también es un tema de debate que se ha instalado en la agenda nacional y que están retomando muchas provincias y esperamos poder seguir impulsando en otras provincias. Es muy importante para las mujeres”, expresó Mercedes D´Alessandro. Y agregó: “Esta sanción se da en una provincia como San Luis que tiene su Ley de Paridad en ámbitos de representación política con mujeres cabeza de lista y eso me sorprendió para bien. Me gustó mucho que sean cabeza de lista en dos períodos legislativos. Es algo para imitar”.

Por su parte, la titular de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, Ayelén Mazzina, manifestó: “Es una visita ( la de Mercedes D’Alessandro) muy importante teniendo en cuenta todas las políticas de género que llevamos adelante en la provincia, como la gestión menstrual sostenible. Y esta Ley viene a ponerle un marco a una política pública del gobernador que veníamos implementando hace varios meses. El proyecto tiene la autoría de la diputada provincial Fernanda Spinuzza y es fruto de un trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y Legislativo”.

Nota: Prensa Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad.

Fotos y video: ANSL.