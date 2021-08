CULTURA

El Gobierno de la provincia, a través del Programa Cultura, ya acompañó a más de 20 proyectos artísticos que grabaron sus presentaciones en la Sala Hugo del Carril del Centro Cultural Puente Blanco. Así lo informó Lujan Espinosa, responsable del CCPB.

Desde diciembre del 2020, el Centro Cultural Puente Blanco (CCPB) lleva adelante la grabación de espectáculos para acompañar a los artistas de San Luis durante el contexto de pandemia. De esta manera, grupos musicales, de teatro y cantantes pudieron dejar registrado su show de manera gratuita, con el acompañamiento de técnicos y el equipo de producción del centro cultural, que les permitió generar un producto en video HD y con posterior difusión en las redes sociales del Programa Cultura y fotografías profesionales.

Las grabaciones comenzaron hace ocho meses y entre los grupos que grabaron sus productos fueron Los Iracundos, Savia Muestra, Fase 1, Vintage Acústico, Prana, Starosta, Waqay, Elefantes Efervescentes, Noche de Amigos, Charly Quiroga, Supervien, Cuatro en Punto, Vía Web, Carlos Braile, Saint Louis Not Only Blue, La Casa de la Mosca, Perra Laika, Non Stop Blue, Castro Bruno, La Promesa, Solange, Ale y la Fuga y Latinoamérica Va. Mientras que el Instituto Nacional del Teatro también realizó en este espacio cuatro producciones.

Nuevo equipamiento

Además de dos cámaras de video de alta gama, el Centro Cultural Puente Blanco recibió de Cultura de Nación una computadora que permitirá mejorar el proceso de registro y postproducción que incrementa la calidad de imagen y sonido de los productos artísticos realizados.

A tener en cuenta

Los artistas que estén interesados en realizar su espectáculo en el Centro Cultural Puente Blanco pueden comunicarse a través del correo electrónico ccpuenteblanco@gmail.com, teniendo en cuenta que deben respetar todos los protocolos sanitarios vigentes.

Nota y foto: Prensa Cultura.