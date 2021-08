FAMILIAS EN EL SALÓN DE LA PUNTANIDAD

Este martes, a las 15:00, se desarrolló un nuevo acto de entrega a vecinos de las ciudades de San Luis y La Punta. El beneficio de escrituración gratuita es impulsado por el Gobierno provincial, para que todos aquellos que estén en condiciones puedan acceder al trámite.

La música festiva que sonaba en el Salón de la Puntanidad, iba a tono con las emociones que se percibían por parte de adultos y niños que concurrieron este martes, con barbijo y respetando todos los protocolos sanitarios, para recibir sus contratos y escrituras. María Laura Montes de Oca, recibió la noticia que accedería a su contrato junto a sus cuatro hijos: “Fue toda una sorpresa, para nosotros como familia significa todo, un sueño muy esperado que finalmente se cumplió”.

Rubén Faune está casado y tiene tres hijos, vive con su familia en el barrio El Cardón de la ciudad de La Punta, “me avisaron vía telefónica, la verdad que una alegría inmensa y mucho más tranquilos”.

Más allá, sentada para mantener la distancia por protocolo, se encontraba Lety Beatriz Torres, con una emoción indisimulable, contó que vive en el barrio Las Américas de la ciudad capital: “Lo estaba esperando, dejarle a mis cuatro hijos todo en regla, es mucha alegría, gracias”.

Mariana Chavero, tiene dos hijas que viven con ella en el barrio Los Aromos: “Feliz por recibir el contrato de mi vivienda, me quedé sorprendida, hace mucho que lo esperaba, es algo tremendo, ya sé que luchamos por algo propio, nos falta un paso más que es la escritura pero ya estamos en camino”.

Fortunata Otelo reside con su marido y su hija en el barrio 13 de Octubre de La Punta: “Esto nos aporta mucha tranquilidad como familia, es hermoso”. Cerca se encontraba Claudio González, quien está casado y es padre de Juan Ignacio, Rosario, quien lo acompañaba y María Paz. Habitan en la manzana 20 del barrio 137 Viviendas: “Estamos muy contentos, aporta una tranquilidad importante porque uno ya puede decir ‘esto es mío’; además en la parte privada es un trámite muy costoso, y uno no puede hacerlo”.

Dante David Bustos permanecía sentado del lado del ventanal que da al dique Chico, es un ciudadano del barrio Lucas Rodríguez, ni bien comenzó a brindar su testimonio, su voz se quebró, por su mente pasaban su esposa y tres hijos, pasaba la vida: “Dos ya no viven conmigo pero mis nietos nacieron ahí, es una alegría tener la escritura de la casa de mis sueños, hoy gracias a Alberto es posible”, alcanzó a decir antes de que comenzaran a brotar sus lágrimas.

Nora González fue otra de las beneficiadas que pudo acceder al trámite gratuito, vive con su marido, sus dos hijas y yernos: “La noticia la recibió una de mis hijas porque yo no estaba, cuando me contó lloraba de alegría porque no lo podía creer, es muy importante, gracias a Dios por este momento”.

Darío tiene una familia compuesta por cuatro integrantes, están en el barrio Eva Perón, afirmó sentir “la seguridad de la casa propia con la documentación, y perfecto poder gestionarlo gratuitamente”. En la silla dispuesta de lado y a un metro, estaba María Antonia Escudero, que junto a su hija y su nieto, habitan en el barrio 114 Viviendas de la zona sur: “Muy contenta, ahora con alegría porque ya me llamaron, más con todo esto que estamos pasando, finalmente llegó”.

Nota, video y fotos: ANSL.