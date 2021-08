CICLISMO PARALÍMPICO

El equipo argentino de ciclismo Paralímpico entrenó en San Luis de cara a su próxima presentación en los Juegos Paralímpicos de “Tokio 2020”. Se alojaron por ocho días en el Centro de Desarrollo y Especialización Deportiva “Ave Fénix” y recorrieron distintas rutas puntanas en su estadía.

El equipo que viajará rumbo a Tokio el próximo 16 de agosto está conformado por Sebastián Tolosa, guía de tándem; por el ciclista no vidente Maximiliano Gómez; la ciclista Mariela Delgado y por el entrenador Martín “Pampa” Ferrari.

A su vez, el equipo tándem femenino, está conformado por la ciclista no vidente María José Quiroga y Micaela Becerra, y también entrenaron en San Luis antes de viajar a Tokio.

“Elegimos San Luis, en primer lugar, porque las rutas que tiene son increíbles y para mi, de la Argentina, San Luis es el mejor lugar. Tiene todos los terrenos, una amplia variedad de rutas que se adaptan a las características del ciclista y además porque tienen un gran respeto por el ciclista y el deportista. En segundo lugar porque el factor humano que hay acá es lo más importante para nosotros. Nos hicieron sentir que estamos como en casa. Recibimos una calidez inmediata de toda la gente que trabaja en la Secretaría de Deportes de San Luis pero sobre todo de la que trabaja en el “Ave Fénix”, expresó el “Pampa” Ferrari.

Para el ciclista no vidente, Maximiliano Gómez, serán los primeros Juegos Paralímpicos con la Selección y expresó estar muy contento y con muchas expectativas: “Es una alegría muy grande y algo muy lindo representar a la Argentina”.

Sebastián Tolosa, su guía de tándem, dijo que llegarán a la cita con mucho tiempo de preparación y que eligieron San Luis para la puesta a punto porque tiene muy lindos terrenos. “Tuve la suerte de hacer cinco tours en San Luis con un equipo profesional y desde que Martín me propuso ser guía de un tándem, me subí a la bici y desde la primera rodada me gustó”, agregó.

La primera presentación del equipo de ciclismo será el 24 de agosto en pista y el 31 de agosto en ruta. Además de los ciclistas que se prepararon en San Luis, completarán la delegación argentina el ciclista Rodrigo López, y Juan Carlos López y Diego Hernández como entrenador y ayudante técnico, respectivamente.

Nota, fotos y video: Prensa Programa Deportes.