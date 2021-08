CULTURA

El músico de Villa Mercedes brindó una entrevista y habló de todo.

El villamercedino es el único argentino en tener trascendencia a nivel internacional en el género musical. El joven de 22 años habló de sus comienzos, “me grababa en casa, en el baño con la notebook del Gobierno, la que me dieron en la escuela y envié por mail a Casa de la Música unas tres o cuatro e inmediatamente me llamaron, y me dijeron que les gustaba lo que hacía, que querían que grabe”.

Muy distendido, con buena onda y abriéndose contó: “Al principio me dio miedo porque por aquí pasaron grandes artistas y que me den la posibilidad de grabar en estos estudios que son uno de los más grandes de Latinoamérica, y encima en mi ciudad, fue algo que me marcó mucho”.

Sael grabó su EP con ocho canciones, junto a artistas internacionales y muy pronto saldrán a la luz. Sael cerró diciendo: “Estoy como en mi casa, en Casa de la Música”.

Nota y foto: Prensa Programa Cultura – Casa de la Música.