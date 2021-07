VILLA MERCEDES

Santiago Elías Mercado, más conocido como “Sael” tiene 22 años y es un cantante, compositor y productor reconocido en el mundo del arte urbano.

Sael, la nueva sensación del reggaetón nació en Villa Mercedes, pero su trabajo lo lleva a viajar por diferentes lugares de América como Medellín, Miami y Buenos Aires. En su paso por su ciudad natal, visitó La Casa de la Música.

Sus comienzos fueron en YouTube, donde comenzó a subir vídeos tutoriales sobre producción musical y dio a conocer sus instrumentales, hasta que decidió ir un paso más allá y grabar su primer demo, que fue subido a internet y explotó entre sus seguidores.

En 2017 y 2018 los trabajos de Sael llegaron a Colombia y lo llevaron hasta “Sky Rompiendo” (A.K.A Alejandro Ramírez, productor de cabecera de J. Balvin), quien se impresiona con el argentino, y decide apoyar su proyecto a través de su sello discográfico: Black Koi Entertainment.

En su visita expresó: “Visitar Casa de la Música me pone muy feliz, siempre me han abierto las puertas, vine a presentar más de 130 canciones listas para sacar, escucharlas y pasar un buen rato, la gente de acá tiene buena vibra y se los agradezco siempre. Me gusta venir y crear ideas en estos estudios”, dijo el productor.

Lo nuevo

En los próximos días se espera su nuevo trabajo, un EP con ocho canciones, mientras continúa con la colaboración a los más reconocidos artistas internacionales.

Nota y foto: Prensa Programa Cultura – Casa de la Música.