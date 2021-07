DEPORTES

El plantel dirigido por Walter Erviti llegó este lunes a la provincia y comenzó una exigente semana de trabajos que alternarán entre el Campus ULP y el Estadio Provincial “Juan Gilberto Funes”. El entrenador elogió la infraestructura de la provincia y dijo: “Todo está ordenado, prolijo y la gente nos atiende muy bien”.

Atlanta juega en la Primera Nacional. Está tercero y entre sus filas cuenta con Santiago “Maluma” Solari, el delantero nacido en Arizona que Juventud cedió a principio de temporada para que tenga roce en una categoría superior. David Suárez está en la Reserva y es el otro puntano que juega para el “Bohemio”.

Este lunes por la mañana, el equipo de Walter Erviti llegó al Campus ULP, donde hará la parte física de la exigente mini pretemporada pensada para esta semana, que alternará con trabajos de campo en el “Juan Gilberto Funes”. El plantel estará alojado en las residencias de la ULP.

“Estamos felices de poder utilizar estas instalaciones de primer nivel. Me tocó venir varias veces y la he visto crecer viaje tras viaje. No es normal en nuestro país, pero en esta provincia las cosas se cumplen y me pone feliz que vivan y crezcan de la manera en que lo hacen”, dijo el ex Boca a minutos de terminar la primera práctica.

A su vez, Erviti destacó la infraestructura de San Luis, subrayó que “todo está prolijo, pintado y ordenado”, y aseguró que las condiciones están dadas para “mejorar en lo deportivo”, el objetivo con el que llegaron a San Luis.

El jefe del Programa Promoción Deportiva, Karim Neme, y el jefe del Subprograma Desarrollo Deportivo, Agustín Alessio, recibieron a la delegación y coincidieron en la importancia de tener una infraestructura deportiva tan importante y de trabajar en conjunto para ofrecer lo mejor de cada espacio, tanto a los equipos locales como de otras provincias.

“Nos pone orgullosos que un club como Atlanta y un cuerpo técnico tan prestigioso como el que tienen, nos elijan para hacer su pretemporada. San Luis y cada uno de los predios administrados tienen sus puertas abiertas para recibir a todos los que así lo deseen”, expresó Alessio.

“Desde el Campus nos ocuparemos de los alojamientos, la alimentación y nuestros profesionales (profesores de Educación Física, kinesiólogo, nutricionista y psicólogo deportivo) estarán a disposición del club durante toda la semana. Asimismo, todos los jugadores se realizarán evaluaciones en el Laboratorio de Biomecánica. Trabajaremos todos los días para que el club se lleve una buena impresión de San Luis”, explicó Neme.

Este martes por la mañana, el conjunto de Villa Crespo hizo trabajos de fuerza en el gimnasio del Campus ULP y luego se trasladó al estadio provincial para trabajar con la pelota. Tiene previsto disputar partidos amistosos con Juventud y Estudiantes antes de regresar a Buenos Aires, ya que este fin de semana tendrá fecha libre y su próximo compromiso oficial será el 24 de julio cuando reciba a Chacarita, por la 18ª fecha de la Primera Nacional.

Nota: Prensa Programa Deportes.

Fotos y video: Prensa Programa Deportes – Prensa Campus ULP.