ESTE MIÉRCOLES

Será emitido a las 20:00 en las redes sociales del Centro Cultural de San Francisco del Monte de Oro.

Este miércoles a las 20:00, el Centro Cultural San Francisco emitirá el Ciclo de “Historia y Poesía” a través de sus redes sociales de Facebook y YouTube. En esta oportunidad, la protagonista será Jaquelina Pamela Ricarte Tobares, profesora de Lengua y Literatura.

Jaquelina nació en mayo de 1991 en San Francisco. Desde muy pequeña se fue a vivir a la localidad vecina de Luján. En 2009 inició el profesorado de Lengua y Literatura en Villa Dolores, Córdoba. A partir del 2013, ya egresada de la carrera, Ricarte Tobares comenzó a ejercer como docente en el Instituto “San Juan Bautista” en Luján. Actualmente, trabaja en la Escuela Técnica Nº 29 de San Francisco del Monte de Oro y en la Escuela Nº 259 de Leandro N. Alem.

“Hace seis años que vivo permanente en San Francisco y pienso quedarme aquí por el resto de mis días. Desde chica siempre me gustó la lectura y la escritura. También, sentí que me apasionaba enseñar y compartir con los adolescentes. Por eso elegí trabajar con nivel secundario”, expresó la docente, y aseguró que “como profe disfruto leer con mis alumnos en el aula y escucharlos leer también. Me pone feliz cuando comentan que les encantó algún libro que les di, o cuando no les gustó y pueden fundamentar su crítica hacia una obra literaria”.

El Ciclo Virtual “Historia y Poesía” se realiza cada 15 días y muestra a personalidades del departamento Ayacucho, San Martín y Belgrano. Los interesados en ser parte deben enviar un mail al correo electrónico centroculturalsanfco@gmail.com.

Nota y foto: Prensa Programa Cultura.