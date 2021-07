MEJOR CALIDAD DE VIDA

La semana pasada, los trabajos de los técnicos del Ministerio de Producción se desarrollaron en La Majada, Bajo de Véliz y Quebrada de Cautana, donde fueron beneficiadas familias de pequeños productores rurales. Las tareas se replicarán en otros puntos de la provincia esta semana.

El Gobierno de San Luis, a través del Ministerio de Producción, lleva a cabo diversas políticas que tienen como objetivo fomentar el arraigo rural y mejorar la calidad de vida de distintas familias de pequeños productores que residen en zonas rurales del territorio puntano donde no llega el tendido eléctrico convencional. En ese sentido, y como parte del Plan “Mi Energía Rural”, integrantes de la cartera productiva instalaron más equipos solares fotovoltaicos en el interior provincial.

La semana pasada los trabajos fueron en La Majada (departamento Ayacucho), donde se instalaron dos kits solares fotovoltaicos de iluminación led. En ese caso fueron beneficiados Ángel Rivero y Álvaro Sagastume. Asimismo, en Bajo de Véliz (departamento Junín) fue beneficiado Jairo Leonardo Chávez, también con un kit solar fotovoltaico de iluminación led; mientras que en Quebrada de Cautana (departamento Junín) se instaló una heladera solar al productor Juan Antonio Ortíz.

Previo a las instalaciones, el equipo del Ministerio de Producción realiza un relevamiento en las distintas zonas. Cabe señalar que la selección de beneficiarios es en base a aquellas familias de productores rurales que cumplen los requisitos, dando prioridad a las solicitudes de grupos familiares donde se encuentren integrantes con alguna discapacidad, niños en edad escolar. Además, se tiene en cuenta el grado de vulnerabilidad.

Al respecto, desde el Programa Producción Agropecuaria y Arraigo Rural afirmaron: “En La Majada instalamos dos equipos solares de iluminación led, en el cual pueden enchufar radio, televisor o cargar un celular. También, instalamos un equipo solar de luminarias led en el paraje Bajo de Véliz y una heladera solar en Quebrada de Cautana. Continuaremos con estas tareas durante las próximas semanas en los demás departamentos que tenemos previsto para llegar a diferentes familias de productores rurales con estas acciones”.

Por su parte, Ángel Rivero, uno de los beneficiarios, expresó: “Esto es una bendición, más para nosotros que vivimos acá en el campo y que no teníamos luz. Ya estoy grande y no veo muy bien durante la noche, así que se me juntaban todos esos inconvenientes. Ahora con esto voy a estar perfecto. Tengo distintos animales, como vacas y gallinas, que son destinadas para consumo. Vivo acá desde hace 58 años y tengo 65, así que prácticamente toda mi vida ha sido en este lugar. Estoy muy agradecido por esta ayuda que me han brindado”.

Por último, Álvaro Sagastume, otro de los beneficiarios, manifestó: “Agradezco enormemente porque estaba sin luz desde hace muchos años y no tenía cómo solventar eso, ya que el tendido eléctrico convencional no llega hasta acá. Tengo animales y un pequeño almacén en otra zona del pueblo, ya que en este lugar no lo podía tener por la falta de luz. Esto es una gran solución porque a partir de hoy tengo luz. Siento una gran felicidad”.

