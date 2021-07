CONMEMORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA

El gobernador de la provincia asistió al vacunatorio de Villa Mercedes habilitado en el salón de la UPrO, donde, a las 11:00 en punto, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino. Junto a la coordinadora del Ministerio de Salud, Rosa Dávila, y el intendente Maximiliano Frontera, saludó a los villamercedinos que fueron citados para recibir su dosis en coincidencia con la conmemoración de una de las fechas más significativas. También lo acompañaron la jefa de Atención Primaria de la Salud de Pedernera, María Alcántara, y el rector de la universidad, Joaquín Surroca.

A las 11:00, el jefe de Estado ingresó al centro sanitario acompañado por el intendente Maximiliano Frontera y el rector anfitrión, Joaquín Surroca, momento en el que los guitarristas Carlos García, Julián Lafuente, Hernán Medaglia y Cristian Orozco iniciaron con la melodía del Himno Nacional Argentino, que invitó a quienes esperaban su vacuna y al personal sanitario a ponerse de pie y entonar las estrofas patrias.

“Hoy festejamos el Día de la Independencia y decidimos hacerlo con una enorme vacunación, empezamos en Villa Mercedes aplicando las dosis a 3.400 personas -dijo el gobernador-. Comenzamos a aplicar las vacunas a los mayores de 25, lo que nos da mucha esperanza. Estoy muy agradecido al sistema de salud, al rector de la UPrO y al intendente Frontera, un joven que trabaja enormemente y que ha hecho posible este día. ¡Viva San Luis, viva Villa Mercedes!”.

Luego, Rodríguez Saá saludó al equipo de salud y caminó entre quienes esperaban su dosis, intercambiando saludos y algunos comentarios. “Gracias por ponerle pila a esta pandemia”, le dijo a su paso Grina Domínguez Montero, “para agregar, quiero escucharlo decir ¡Fuerza San Luis!'”, frase que de inmediato exclamó el gobernador, coreado por vacunadores y el público.

Para mantener el clima de júbilo, el cantante Ger Delgado brindó seguidamente un recital de su repertorio tropical.

Una jornada emotiva y de mucho trabajo

La coordinadora del Ministerio de Salud, Rosa Dávila, comentó que “este viernes estamos llevando a cabo una gran jornada de vacunación, en la que recibimos la visita del gobernador Alberto Rodríguez Saá y del intendente Frontera, entre todos cantamos el Himno acompañados por músicos mercedinos, conmemorando de este modo el Día de la Independencia, por lo que fue un momento muy grato y emotivo”.

La funcionaria añadió que “para la fecha han sido convocadas 3.400 personas de 25 años de edad en adelante, atendiéndose también sin turno a quienes estaban anotados y por algún motivo no habían sido citados, al igual que mayores de 40 años y embarazadas”.

Al retirarse del recinto, el gobernador mostró a los presentes la Tarjeta Verde de vacunación en la pantalla de su celular sobre lo que Dávila explicó: “Es lo que podrá verse en la aplicación Vigilancia Epidemiológica, cuando el esquema de vacunas esté completo y que en un futuro nos servirá para realizar algunas actividades”.

La coordinadora de la cartera sanitaria adelantó que “durante el fin de semana seguiremos trabajando con la aplicación de vacunas, incluso recorriendo algunos puntos de la provincia, ya que nuestros vacunadores también asisten a parte del interior”.

Un día de alegría y mucha esperanza

El intendente Maximiliano Frontera reflexionó que “en el Día de la Independencia hemos cumplido con los actos protocolares, tomando todos los recaudos que demanda la situación, no pudiendo realizar el tradicional desfile, pero creo que no hay acto tan patriótico como acompañar al sistema salud y a las personas que se vacunan. Hoy en Villa Mercedes fueron convocados 3.400 mercedinas y mercedinos, a quienes en un contexto de pandemia estuvimos abrazándolos con el gobernador, que nos ha visitado diciéndonos que estamos presente y que no hay nada más importante que la salud y la vida”.

Frente a la gran cantidad de jóvenes que este viernes aguardaban por su vacuna, el jefe comunal sostuvo que “representa una gran esperanza para todo San Luis y con orgullo podemos decir que nuestra provincia es un ejemplo a nivel nacional por la transparencia y organización del sistema vacunatorio, que la comunidad avala con alegría y agradecimiento hacia el gobernador y el Comité de Crisis. Realmente me siento muy contento en este día tan especial, en el cual la vacunación se detuvo por un breve momento para cantar todos juntos en Himno, sintiendo que la esperanza ha llegado”.

