CULTURA

Tiene 23 años, participó del reality con más rating de nuestro país. “Motivos”, de Abel Pintos, fue el tema seleccionado para su presentación.

Este miércoles 30 de junio, el cantante puntano Enzo “Huesito” Flores se presentó en el programa “La Voz Argentina” que se emite de jueves a domingo, a las 22:30, por TELEFE.

Si bien no quedó seleccionado realizó una destacada performance frente a grandes exponentes de la música nacional e internacional. El jurado del reality que evalúa a los artistas está integrado por Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky, y Lali Esposito.

“La Voz” es uno de los programas con mayor audiencia de la televisión argentina y la participación en el reality, era un objetivo que Enzo quería cumplir. “Un sueño que siempre tuve de chico era ir a ‘La Voz’, desde que vi la primera temporada, pero como era menor de edad no me pude presentar. Recién en las audiciones que se hicieron en Mendoza en el 2019, allí me presenté con la ilusión de poder llegar al programa. Aunque ese año, por problemas de producción no se emitió. Sin embargo, mi participación si se pudo dar este año”.

Sobre su actuación en el escenario con la canción de Abel Pintos “Motivos”, el cantante puntano expresó: “Me sentí muy cómodo, feliz de sumar una experiencia nueva y cumplir el sueño de subir a ese gran escenario”.

“Vivace”, dentro de su próximo proyecto

Enzo Flores es muy joven, pero con una importante trayectoria. El amor por la música lo moviliza a continuar apostando por nuevos proyectos y uno de ellos es “Vivace”, sobre el que detalló: “Estamos empezando a trabajar para próximos shows y presentaciones con la banda que armamos junto a Daniel Llaver en guitarra, Fernando Lazarte en batería, Julián Lazarte en bajo y quien habla en voz”, dijo.

Nota y foto: Prensa Programa Cultura.