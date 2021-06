AGUA CRUDA

Los productores que quieran regar por medio de canales deberán presentar el formulario antes del miércoles de la semana próxima. Pueden completarlo o descargarlo en www.slagua.sanluis.gov.ar.

Continuando con la política de promover un uso racional del agua cruda en la provincia, San Luis Agua exige a aquellos usuarios que rieguen mediante canales que completen el formulario de Intención de Siembra, que se encuentra en www.slagua.sanluis.gov.ar.

Leonardo Monteagudo, subgerente de Canales de la sociedad estatal, comentó: “Estamos a pocos días de finalizar el plazo de presentación de los formularios, que son de suma importancia para calcular la cantidad de agua cruda que deberemos entregar a los regantes. Si los usuarios no completan este formulario, no podrán regar por canales, ya que el gasto hídrico no estará contemplado”.

Y agregó: “El procedimiento es muy sencillo, para completarlo deben ingresar a www.slagua.sanluis.gov.ar, entrar a la pestaña ‘Intención de Siembra’ y cargar los datos de la persona que realizará el riego y de los cultivos que se vayan a realizar. En caso de no poder realizarlo de forma online, pueden descargar el formulario, rellenarlo manualmente y presentarlo en cualquiera de nuestras delegaciones”.

“Si tienen algún inconveniente con el llenado de los datos pueden comunicarse de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 al 2664 018480 o a nuestra guardia de reclamos permanente al 2664 037332”, indicó el funcionario.

Nota y fotos: Prensa San Luis Agua.