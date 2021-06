LUCHA CONTRA LA PANDEMIA

Recibieron este viernes primeras o segundas dosis de la vacuna AstraZeneca.

El operativo involucró a más de 10 profesionales, y se armaron dos boxes con sus respectivas recepciones y triaje, que estuvo compuesto por personal del Hospital, el Programa Medicina del Interior, Policía y Autopista de la Información. Comenzó a las 10:00 y se extendió con los últimos citados hasta las 13:30.

El primer turno fue para colocar las segundas dosis, 157 en total y luego 111, con primeras dosis.

Andrés es jubilado y vive en El Trapiche, hoy recibió su segunda dosis. “Me siento muy bien, no he tenido problemas con la primera, mejor imposible, aquí en el Hospital me han atendido excelente. Esto lo tomo como esperanza para salir lo más pronto posible de esta pandemia. Lo que realiza la provincia es muy bueno, que te avisen por teléfono para el turno es maravilloso, estoy muy agradecido de todos y a seguir cuidándonos”, expresó.

Mario Pereyra, de Pampa del Tamboreo, fue otro de los vecinos que también agradeció la atención. “Esto es excelente, la atención es de primera. Lo poco que esperamos, fue adentro y con calefacción, un lujo. Estoy agradecido absolutamente”, indicó.

Nota y fotos: Prensa Ministerio de Salud.