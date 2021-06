CONGRESO DE LA NACIÓN

Con 190 votos positivos, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la iniciativa denominada “Zonas Frías” y ahora pasará a ser tratada en Senadores. De convertirse en ley, favorecerá a las regiones de la Patagonia, Cuyo, Centro y Norte del país.

La Cámara de Diputados de la Nación, este jueves, dio media sanción al proyecto de ley denominado “Zonas Frías”, que busca otorgarle importantes reducciones en los costos de las facturas de gas natural a varias provincias argentinas, que padecen la dureza del invierno.

Dentro del grupo de legisladores que trabajaron en torno al proyecto participó Carlos Ponce, quien logró la inclusión de casi toda la provincia dentro del régimen de “Zonas Frías”, que enmarca el Enargas en su estudio bioambiental.

El plazo que indica el proyecto se extiende por 10 años y de ser ley, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2031.

“En principio, para los consumidores la disminución en la boleta de gas vendrá con un 30% menos, pero llegará a un 50% de descuento en la tarifa del gas para jubilados, pensionados, trabajadores asalariados que cobran sueldos que no superan cuatro salarios mínimos vitales y móviles, al igual que personas que sean titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, titulares de Pensiones no Contributivas, usuarios inscriptos en el régimen de Monotributo Social, trabajadores monotributistas cuyo ingreso anual mensual no supere cuatro veces el salario mínimo vital y móvil; personas que perciben seguro de desempleo, electrodependientes, personas incorporadas en el régimen especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares y aquellos que cobran la pensión vitalicia por veteranos de Guerra de Malvinas”, explicó Ponce.

Nota y foto: ANSL.