PROGRAMA JUVENTUDES

El principal objetivo de estas charlas fueron estimular, potenciar y formar el espíritu emprendedor de las juventudes de San Luis. La modalidad fue virtual y estuvo destinada a más de 100 jóvenes 22 AG.

Este martes y miércoles se llevó a cabo un ciclo de charlas para fomentar el emprendedurismo en las juventudes, coordinado desde el Área de Jóvenes de Junín, Roque Quilodran. Estuvo a cargo de Nahuel Romero, emprendedor, diseñador gráfico y referente del Programa Juventudes en Santa Rosa del Conlara y contó con la moderación de Gabriela Torres, quien también forma parte del equipo de jóvenes.

Comunicación, venta online y marketing digital fueron algunas de las principales aristas de esta charla que se desarrolló vía Meet, a esto se le sumaron los valiosos testimonios de diferentes emprendedores que hablaron de sus propias experiencias en el mundo comercial.

A través de estos espacios se busca contener y potenciar las habilidades de las juventudes emprendedoras de diferentes sectores de la provincia. En un contexto epidemiológico tecnológico y social que nos invita constantemente a renovar las formas en que desarrollamos nuestras acciones comerciales, las juventudes siguen creciendo a pasos agigantados.

Florencia, una de las participantes del taller, contó con alegría: “Me pareció de mucha ayuda la capacitación, dado que estaba empezando mi emprendimiento de tortas y mesas dulces, pero por motivos personales lo tuve que pausar momentáneamente, pero esta capacitación me incentivó a que no baje los brazos y todo lo que me proponga lo puedo lograr siendo positiva y aunque haya días que no nos vaya bien, hay que seguir y luchar por nuestros sueños. Gracias por ayudarnos a aprender y crecer con estas capacitaciones”.

Nota y foto: Prensa Programa Juventudes.