Lo informó el diputado nacional Carlos Ponce, firmante del proyecto que el miércoles obtuvo dictamen de las comisiones de Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda. Será tratado este jueves en la Cámara y podría alcanzar media sanción. De convertirse en ley, favorecerá a las regiones de la Patagonia, Cuyo, Centro y Norte del país.

Tras un arduo trabajo de análisis, elaboración, cálculos y diálogo entre los legisladores oficialistas, y un intercambio de opiniones con sus pares de la oposición, la Cámara de Diputados de la Nación podría darle este jueves, media sanción al proyecto de ley denominado “Zonas Frías”, que busca otorgarle importantes reducciones en los costos de las facturas de gas natural a varias provincias argentinas, que padecen la dureza del invierno.

Dentro del grupo de legisladores que trabajaron en torno al proyecto participó el sanluiseño Carlos Ponce, quien logró que incluyeran primero al departamento Pedernera y luego al resto de los distritos, incluyendo así a casi toda la provincia dentro del régimen de Zonas Frías, que enmarca el Enargas en su estudio bioambiental.

El plazo que indica el proyecto se extiende por 10 años y de ser ley, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2031.

Según el texto la reducción tarifaria de la aplicación del régimen, se otorgará a “usuarios residenciales del servicio de gas natural por redes y gas propano indiluido por redes, y todos los usuarios del servicio general P de aquellas localidades abastecidas con gas propano indiluido por redes que se apliquen en el marco de este régimen, los que serán equivalentes al 50% de los cuadros tarifarios plenos establecidos por el ENARGAS. La tarifa diferencial establecida en este artículo no excluirá los beneficios otorgados por otras normas”, indica el articulado.

“Mañana se tratará en el recinto. Estuvimos trabajando en la redacción para que quedaran incorporados distintos departamentos sanluiseños dentro de las Zonas Frías. Antes solo estaba incluido Pedernera y una franja de Junín, pero logramos que fuera incluida toda la provincia a excepción de un pequeño margen en el norte, pero que seguiremos trabajando para que ingrese dentro del lote”, afirmó Ponce en diálogo con ANSL.

“En principio, para el universo en general de los consumidores la disminución en la boleta de gas vendrá con un 30 por ciento menos, pero llegará a un 50 por ciento de descuento en la tarifa del gas para jubilados, pensionados, trabajadores asalariados que cobran sueldos que no superan cuatro salarios mínimos vitales y móviles, al igual que personas que sean titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, titulares de Pensiones no Contributivas, usuarios inscriptos en el régimen de Monotributo social, trabajadores monotributistas cuyo ingreso anual mensualizado no supere cuatro veces el salario mínimo vital y móvil; personas que perciben seguro de desempleo, electrodependientes, personas incorporadas en el régimen especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares y aquellos que cobran la pensión vitalicia por veteranos de Guerra de Malvinas”, agregó Ponce.

“En San Luis el beneficio favorecerá a más de 91.000 hogares. Estamos contentos porque es una muy buena noticia. Consideramos que tendremos el quorum necesario para que el proyecto obtenga media sanción y luego vaya a Senadores”, afirmó el legislador sanluiseño.

